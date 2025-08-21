Placa chama atenção em Anápolis com recado irônico em posto de combustíveis

Recado foi colado no equipamento de estabelecimento da região Leste da cidade

Paulo Roberto Belém Paulo Roberto Belém -
Recado
Calibrador de ar pertence a um posto de combustíveis da região Leste de Anápolis (Foto: Reprodução/Instagram)

Quem precisou utilizar o calibrador de ar de um posto de combustíveis, localizado na região Leste de Anápolis, nesta quinta-feira (21), se deparou com um recado inusitado e, ao mesmo tempo, irônico.

O aviso, colado no aparelho, comunicava aos que procuravam o equipamento que o calibrador estaria sem funcionar.

Mas o que chamou a atenção foi o motivo destacado no recado: “Aviso. Calibrador estragado. Motivo: Um abençoado furtou a mangueira”, anunciou.

O aviso acabou chamando atenção depois que um morador, identificado como @62luquinha_, registrou a cena e compartilhou nos stories do Instagram.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, especialmente de Goiás, tudo online e em tempo real para você!

Paulo Roberto Belém

Paulo Roberto Belém

Jornalista profissional, com passagem por veículos radiofônicos e impressos. Também possui experiência em assessoria de comunicação. Atualmente, dedica-se à cobertura do cotidiano de Goiás, sempre buscando aprofundar os temas com responsabilidade, sensibilidade e apuração rigorosa.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias