Placa chama atenção em Anápolis com recado irônico em posto de combustíveis

Recado foi colado no equipamento de estabelecimento da região Leste da cidade

Paulo Roberto Belém - 21 de agosto de 2025

Calibrador de ar pertence a um posto de combustíveis da região Leste de Anápolis (Foto: Reprodução/Instagram)

Quem precisou utilizar o calibrador de ar de um posto de combustíveis, localizado na região Leste de Anápolis, nesta quinta-feira (21), se deparou com um recado inusitado e, ao mesmo tempo, irônico.

O aviso, colado no aparelho, comunicava aos que procuravam o equipamento que o calibrador estaria sem funcionar.

Mas o que chamou a atenção foi o motivo destacado no recado: “Aviso. Calibrador estragado. Motivo: Um abençoado furtou a mangueira”, anunciou.

O aviso acabou chamando atenção depois que um morador, identificado como @62luquinha_, registrou a cena e compartilhou nos stories do Instagram.

