Polícia fecha bar em Aparecida de Goiânia após encontrar adolescente realizando programas sexuais no local

Imagens da menor de idade também estariam sendo utilizadas para divulgação em plataforma de conteúdo adulto

Augusto Araújo - 21 de agosto de 2025

Ação da polícia fechou estabelecimento em Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação/ Secom)

Uma adolescente, de 17 anos, foi resgatada de um bar em Aparecida de Goiânia, durante uma operação conjunta do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM). No local, a menor de idade estaria realizando programas sexuais.

A ação foi realizada na noite desta quarta-feira (20) e resultou na prisão de um homem de 61 anos, que seria o proprietário do estabelecimento, situado no Jardim Mont Serrat, que seria utilizado como ponto de prostituição.

Ao interrogarem a adolescente, ela relatou às autoridades que vivia no local há cerca de dois meses e que a imagem dela era divulgada em uma plataforma pornográfica usada para intermediar programas sexuais.

Diante do exposto, o proprietário foi levado à Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia e indiciado por favorecimento à prostituição e exploração sexual de menores.

O suposto bar também foi interditado durante a ação de policiamento.

Participaram da operação policiais militares, guardas civis, fiscais da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma), Vigilância Sanitária e auditores da Secretaria de Planejamento e Regulação de Aparecida de Goiânia.

