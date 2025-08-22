Trabalhador morre soterrado após deslizamento de terra em obra, em Caldas Novas

Vítima foi encontrada em parada cardiorrespiratória e entregue a uma equipe de resgate

Gabriella Pinheiro - 22 de agosto de 2025

Imagem mostra Corpo de Bombeiros resgtando trabalhador, em Caldas Novas. (Foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros)

Um trabalhador, identificado como Hermon Silvestre da Silva, de 51 anos, morreu soterrado após um deslizamento de terra em Caldas Novas, na manhã desta sexta-feira (22).

A situação ocorreu por volta das 11h, na Rua das Tulipas, no Jardim Park Sul, enquanto a vítima atuava em uma obra local.

Durante a perfuração de uma vala com cerca de 4 metros de profundidade, houve um deslizamento de terra que soterrou as pernas do trabalhador.

Logo em seguida, um segundo desabamento recobriu totalmente a vítima. O Corpo de Bombeiros foi acionado e se deslocou até o local.

No endereço, os bombeiros encontraram duas pessoas dentro da vala tentando remover a terra. A área foi isolada e os agentes iniciaram os trabalhos de resgate.

O trabalhador foi localizado em parada cardiorrespiratória e entregue a uma equipe de resgate, que realizou manobras de reanimação.

Ele chegou a ser encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu e faleceu no hospital.

