Homem é preso em Aparecida de Goiânia após violentar a própria mãe
Crime ocorreu em 2020. Ele estava solto desde então porque não foi preso em flagrante, respondendo em liberdade
Um homem, de 37 anos, foi preso de forma definitiva em Aparecida de Goiânia nesta sexta-feira (22), sob a suspeita de ter estuprado a própria mãe em 2020.
Ele estava solto desde então porque não foi indiciado em flagrante, respondendo o crime em liberdade. Entretanto, a ação contra ele correu e a condenação de 12 anos foi definida em regime fechado.
O mandado de prisão foi expedido na última segunda-feira (18). Desde então, ele estaria foragido.
O abuso contra a genitora ocorreu no município de Leopoldo de Bulhões. Hoje ela está com 59 anos.
No dia do crime, o condenado surpreendeu a vítima enquanto ela estava deitada, praticando o ato, xingando e a ameaçando de morte para que ela não gritasse.
Depois do estupro, ele teria dormido, momento em que a mãe saiu de casa e foi até a residência da filha, onde comunicou o ocorrido e pernoitou. Ao ouvir o que a mãe contou, a filha teria negado para si mesma a situação.
Passados quatro dias do crime, a Polícia Militar (PM) foi acionada. Averiguando, a vítima teria confirmado as violências sexuais praticados pelo filho.
A filha confirmou à PM que a mãe teria lhe contado sobre o que aconteceu, mas que não queria fazer ocorrência por ter medo que, na cadeia, tirassem a vida do agora condenado, que seria usuários de álcool e drogas.
O estupro foi confirmado com laudo do Instituto Médico Legal (IML), mas o filho não foi preso na oportunidade por não ter sido flagrado. Na oportunidade, foi ouvido e liberado. Agora, condenado, está preso.
Ele foi encaminhado ao Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, onde permanece à disposição da Justiça.
