Homem é preso em Aparecida de Goiânia após violentar a própria mãe

Crime ocorreu em 2020. Ele estava solto desde então porque não foi preso em flagrante, respondendo em liberdade

Paulo Roberto Belém - 23 de agosto de 2025

Filho foi condenado pelo estupro da própria mãe (Foto: Reprodução)

Um homem, de 37 anos, foi preso de forma definitiva em Aparecida de Goiânia nesta sexta-feira (22), sob a suspeita de ter estuprado a própria mãe em 2020.

Ele estava solto desde então porque não foi indiciado em flagrante, respondendo o crime em liberdade. Entretanto, a ação contra ele correu e a condenação de 12 anos foi definida em regime fechado.

O mandado de prisão foi expedido na última segunda-feira (18). Desde então, ele estaria foragido.

O abuso contra a genitora ocorreu no município de Leopoldo de Bulhões. Hoje ela está com 59 anos.

No dia do crime, o condenado surpreendeu a vítima enquanto ela estava deitada, praticando o ato, xingando e a ameaçando de morte para que ela não gritasse.

Depois do estupro, ele teria dormido, momento em que a mãe saiu de casa e foi até a residência da filha, onde comunicou o ocorrido e pernoitou. Ao ouvir o que a mãe contou, a filha teria negado para si mesma a situação.

Passados quatro dias do crime, a Polícia Militar (PM) foi acionada. Averiguando, a vítima teria confirmado as violências sexuais praticados pelo filho.

A filha confirmou à PM que a mãe teria lhe contado sobre o que aconteceu, mas que não queria fazer ocorrência por ter medo que, na cadeia, tirassem a vida do agora condenado, que seria usuários de álcool e drogas.

O estupro foi confirmado com laudo do Instituto Médico Legal (IML), mas o filho não foi preso na oportunidade por não ter sido flagrado. Na oportunidade, foi ouvido e liberado. Agora, condenado, está preso.

Ele foi encaminhado ao Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, onde permanece à disposição da Justiça.

