IFG abre curso gratuito e a distância de edição de vídeo, uma das áreas que mais está dando dinheiro

Formação aborda ritmo, montagem, linguagem audiovisual e principais softwares do mercado

Augusto Araújo - 23 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Rahul Pandit/Pexels)

O Instituto Federal de Goiás (IFG), em parceria com o Ministério da Cultura (MinC), lançou um curso gratuito de Edição de Vídeo, considerado hoje uma das áreas mais rentáveis e em expansão no país.

Aberto a qualquer pessoa interessada, o curso oferece 60 horas de formação totalmente a distância, com videoaulas, materiais de estudo, exercícios práticos e sala virtual interativa.

Segundo o professor Murilo Berardo Bueno, coordenador do projeto, a proposta é aprimorar os conhecimentos sobre ritmo, montagem, narrativa, linguagem audiovisual e técnicas de edição, além de apresentar os softwares mais utilizados no mercado.

O conteúdo foi elaborado por especialistas com experiência acadêmica e prática, como a professora Denise Gomes Cavalcante, o produtor cultural Hércules Monteiro e o cineasta Gusthavo Crispim Cardoso.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 22 de novembro no site da Escult (Escola Solano Trindade de Formação e Qualificação Artística, Técnica e Cultural), que coordena a iniciativa junto ao IFG e integra o Programa de Formação e Qualificação para o Mundo do Trabalho em Cultura.

Mais informações estão no site da Escult.

