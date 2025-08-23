Motorista de aplicativo relata terror após assalto em Senador Canedo: “disse ia me matar o tempo todo”

Suspeito foi morto após troca de tiros com a Rotam

Augusto Araújo - 23 de agosto de 2025

Motorista de aplicativo foi resgatado após ação da Rotam em Senador Canedo. (Foto: Divulgação/PMGO)

Na tarde desta sexta-feira (22), um homem suspeito de assaltar motoristas de aplicativo morreu após entrar em confronto com equipes do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia.

Segundo a Polícia Militar (PM), o indivíduo havia solicitado uma corrida por meio de aplicativo de transporte.

Durante o trajeto, ele anunciou o assalto e obrigou o motorista a seguir até uma área de mata, onde pretendia cometer o crime.

A polícia foi acionada e, em pouco tempo, conseguiu localizar o suspeito. Na tentativa de abordagem, o homem teria atirado contra os militares, que revidaram à agressão.

Houve troca de tiros, e o suspeito foi atingido. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Em depoimento, a vítima relatou que, pouco após entrar no veículo, o autor teria começado a bater nela, dando murros, coronhadas e fazendo ameaças.

“Ele apontou o revólver na minha cabeça e disse que se eu olhasse para trás ou no retrovisor, ele ia me matar. Aí eu obedeci, ele ia realmente me matar mesmo”, relembrou.

Além disso, o motorista afirmou que o suspeito estava muito nervoso, aparentemente alterado, e no momento que a Rotam chegou, abaixou a cabeça, por acreditar que o assaltante comeria uma troca de tiros.

A ocorrência foi registrada e deve ser investigada pelas autoridades competentes. Apesar do susto, a vítima não sofreu ferimentos.

