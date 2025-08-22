Homem morre minutos após assaltar carro e entrar em confronto com a Rotam em Senador Canedo

Câmera de segurança registrou momento em que suspeito aborda vítima para roubar veículo

Augusto Araújo - 22 de agosto de 2025

Câmera registrou momento do assalto em Senador Canedo (Foto: Reprodução)

Um homem, de idade não revelada, morreu na noite desta quinta-feira (21), minutos após roubar um carro e entrar em confronto com militares de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), em Senador Canedo.

Conforme o portal A Redação, o caso ocorreu no Residencial Prado, na cidade da Região Metropolitana de Goiânia.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do assalto. O suspeito se aproxima da vítima, que estava em uma calçada ao lado do automóvel.

O homem contou que conversava com um conhecido, no interior de uma residência, quando o autor se aproximou pedindo um copo de água.

Aproveitando-se da distração, o suspeito mostra uma arma de fogo e rende a vítima, levando a chave e o veículo.

Dessa forma, o homem assaltado ligou para a Polícia Militar (PM), que acionou a equipe de Rotam para encontrar o carro.

Minutos depois, os policiais localizaram o automóvel e teriam dado ordens para que o motorista parasse. Porém, o suspeito teria disparo contra os militares.

Com isso, houve uma troca de tiros, na qual o autor foi baleado, morrendo no local.

Após o incidente, os policiais encontraram uma pistola com 12 munições intactas e devolveu o veículo roubado para a vítima do assalto.

VEJA 📹 Homem morre minutos após assaltar carro e entrar em confronto com a Rotam em Senador Canedo Leia: https://t.co/VbxMezE08x pic.twitter.com/lstQIVF31e — Portal 6 (@portal6noticias) August 22, 2025

