Segundo a psicologia, pessoas que ouvem mais do que falam tendem a ter maior inteligência social

Ouvir com atenção pode revelar mais sobre alguém do que qualquer discurso bem elaborado

Daniella Bruno - 21 de março de 2026

(Imagem: Reprodução)

Segundo a psicologia, pessoas que ouvem mais do que falam tendem a apresentar maior inteligência social.

Esse comportamento não está relacionado apenas ao silêncio, mas, principalmente, à capacidade de compreender o outro de forma ativa e empática.

Além disso, especialistas destacam que saber ouvir envolve atenção genuína, interpretação de sinais não verbais e interesse real pela conversa.

Ou seja, não se trata apenas de ficar calado, mas de processar informações, refletir sobre elas e responder de forma mais assertiva.

Ouvir é mais do que ficar em silêncio

Em primeiro lugar, é importante entender que ouvir vai muito além de simplesmente não falar. Pessoas com alta inteligência social prestam atenção aos detalhes, como tom de voz, expressões faciais e até pausas na fala.

Dessa forma, elas conseguem interpretar melhor emoções, intenções e contextos. Consequentemente, constroem relações mais sólidas e evitam conflitos desnecessários.

Além disso, quem escuta mais tende a aprender com diferentes pontos de vista. Isso amplia repertório, melhora a comunicação e fortalece a capacidade de adaptação em diferentes situações sociais.

Inteligência social na prática

Por outro lado, quem fala o tempo todo pode acabar perdendo informações importantes. Em contrapartida, quem escuta com atenção desenvolve respostas mais conscientes e eficazes.

Esse comportamento também demonstra respeito e interesse pelo outro, o que fortalece vínculos interpessoais.

Como resultado, essas pessoas costumam se destacar em ambientes profissionais e pessoais.

Portanto, ouvir mais do que falar não significa passividade. Pelo contrário: trata-se de uma habilidade ativa, estratégica e altamente valorizada na construção de relações saudáveis.

Além disso, ao praticar a escuta ativa, a pessoa melhora sua capacidade de negociação, liderança e resolução de problemas. Assim, a inteligência social se torna um diferencial importante no dia a dia.

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