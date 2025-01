6 erros que podem estar acabando com a bateria do seu celular (não é mandar mensagem para o ex)

O problema pode estar em alguns hábitos do dia a dia que acabam com a energia do aparelho sem que você perceba

Pedro Ribeiro - 16 de janeiro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A bateria do celular é uma das maiores preocupações dos usuários, especialmente quando parece que ela dura cada vez menos.

Você pode estar cometendo erros simples, mas prejudiciais, que acabam com a vida útil da bateria sem nem perceber.

E não, não estamos falando de mandar mensagens para o ex!

Pensando nisso, preparamos essa lista para te mostrar os 6 erros comuns que podem estar acabando com a bateria do seu celular e como evitá-los para aproveitar ao máximo seu aparelho.

1. Brilho da tela no máximo

Entre os erros mais comuns está o brilho da tela do celular.

É muito comum que as pessoas deixem o brilho no máximo porque acham mais confortável, mas isso é um verdadeiro desperdício de bateria.

Para melhorar, o ideal é usar o modo automático ou reduzir a luminosidade manualmente – seus olhos e seu celular vão agradecer.

2. Notificações

Cada vez que seu celular vibra ou acende a tela por uma notificação, a bateria sofre um pequeno golpe.

Imagine isso acontecendo dezenas de vezes por dia!

Dê uma limpa nas notificações e mantenha apenas o que é essencial.

3. Aplicativos rodando em segundo plano

Você fecha o aplicativo ou simplesmente sai dele?

Pois é, talvez você não saiba, mas muitos apps continuam funcionando em segundo plano, consumindo bateria do seu celular como se não houvesse amanhã.

Verifique regularmente quais estão ativos e feche o que não está usando.

4. Wi-Fi e Bluetooth

Se você não está usando Wi-Fi ou Bluetooth, desligue-os.

Parece bobo, mas manter essas funções ativas sem necessidade consome bateria à toa.

5. Não atualizar o sistema ou aplicativos

Atualizações não são apenas para novos recursos; elas também corrigem problemas que podem estar drenando sua bateria.

Não ignore aquele lembrete de atualização!

6. Carregar o celular de forma errada

Por fim, mas não menos importante, carregar o celular até 100% e deixar conectado a noite toda pode ser prejudicial para a bateria a longo prazo.

Tente mantê-lo entre 20% e 80% – sua bateria vai durar muito mais!

