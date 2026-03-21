Segundo psicólogos, afastar-se de certos familiares pode ser essencial para proteger a saúde emocional e viver com mais leveza

Distância também pode ser uma forma de cuidado e preservação pessoal

Daniella Bruno - 21 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Brasil com S)

Muitas pessoas interpretam o afastamento familiar como frieza ou indiferença. No entanto, psicólogos defendem outra perspectiva: em muitos casos, se distanciar de certos familiares representa um ato de proteção emocional.

Em primeiro lugar, é fundamental reconhecer que nem toda relação familiar é saudável. Embora a sociedade valorize a ideia de proximidade familiar, algumas convivências geram desgaste constante, conflitos e até sofrimento psicológico.

Nesse sentido, especialistas destacam que o indivíduo precisa avaliar o impacto dessas relações no seu bem-estar.

Quando a convivência causa ansiedade, culpa ou sensação de esgotamento, o afastamento deixa de ser uma escolha impulsiva e passa a ser uma decisão consciente.

Além disso, o distanciamento não significa necessariamente rompimento definitivo. Muitas vezes, a pessoa apenas estabelece limites mais claros para preservar sua saúde mental.

Quando o afastamento se torna necessário

Os psicólogos apontam sinais importantes que indicam a necessidade de rever vínculos familiares.

Por exemplo, críticas constantes, manipulação emocional, desrespeito aos limites e comportamentos tóxicos indicam relações prejudiciais. Nesses casos, manter a proximidade pode intensificar o sofrimento.

Dessa forma, o afastamento funciona como uma estratégia de proteção. Ao reduzir o contato, a pessoa diminui o impacto emocional negativo e recupera o equilíbrio psicológico.

Além disso, estabelecer limites fortalece a autonomia. O indivíduo passa a priorizar suas próprias necessidades, em vez de sustentar relações que geram dor.

Por outro lado, é importante destacar que esse processo exige reflexão. Sempre que possível, o diálogo deve ser a primeira tentativa. No entanto, quando ele falha, o afastamento se torna uma alternativa legítima.

Os impactos positivos na saúde emocional

Ao contrário do que muitos pensam, o distanciamento pode trazer benefícios significativos.

Primeiramente, a pessoa reduz níveis de estresse e ansiedade. Em seguida, ela consegue reorganizar seus pensamentos e emoções com mais clareza.

Além disso, o afastamento permite construir relações mais saudáveis em outros espaços, como amizades e ambientes profissionais. Consequentemente, o indivíduo passa a viver com mais leveza e equilíbrio.

Outro ponto relevante envolve a autoestima. Ao estabelecer limites, a pessoa reforça seu valor e reconhece que merece respeito.

Ainda assim, o processo pode gerar culpa. Por isso, psicólogos reforçam a importância de compreender que cuidar da própria saúde emocional não representa egoísmo, mas sim maturidade.

Afastar-se de certos familiares não significa rejeitar a família, mas sim proteger a si mesmo.

Portanto, quando a convivência ultrapassa limites saudáveis, o distanciamento se torna uma escolha necessária e legítima.

Assim, ao priorizar a saúde emocional, o indivíduo constrói uma vida mais equilibrada, consciente e, acima de tudo, mais leve.

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