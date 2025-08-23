Passagem acima de R$ 12: ANTT adia reajuste de tarifas de ônibus do Entorno e dá fôlego a trabalhadores

Decisão atende parcialmente pedido dos governadores Ronaldo Caiado e Ibaneis Rocha e evita impacto imediato no bolso da população

Samuel Leão - 23 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução)

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) prorrogou por 30 dias a suspensão do reajuste de 2,91% nas tarifas do transporte semiurbano entre Goiás e o Distrito Federal (DF).

O aumento começaria a valer neste sábado (23) e traria impacto imediato para milhares de trabalhadores que se deslocam diariamente de cidades do Entorno para Brasília.

Se a medida fosse aplicada, a passagem de Luziânia até Taguatinga poderia chegar a R$ 12,05. Em Águas Lindas, a tarifa subiria de R$ 10,85 para R$ 11,15, enquanto em Planaltina passaria de R$ 11,05 para R$ 11,35. Já em Valparaíso, os valores variariam entre R$ 5,05 e R$ 9,15, dependendo do trajeto.

A decisão atende parcialmente ao pedido dos governadores Ronaldo Caiado (UB) e Ibaneis Rocha (MDB), que solicitaram prazo maior de 90 dias.

Eles argumentam que a suspensão é fundamental para evitar prejuízos à população e garantir tempo para avançar na criação do Consórcio Interfederativo da Região Metropolitana do Entorno (Cirme), que permitirá a gestão compartilhada do transporte entre União, Goiás e Distrito Federal.

