Pneus calibrados fazem diferença no bolso? Veja quanto você pode economizar, segundo engenheiros mecânicos
Pode parecer pouco, mas em longos trajetos ou no dia a dia, essa diferença pesa no bolso
Pneus bem calibrados podem parecer apenas um detalhe na rotina de quem dirige, mas fazem toda a diferença no consumo de combustível e até na segurança do carro.
Engenheiros mecânicos garantem que manter a pressão correta não é apenas uma questão de conforto, mas também de economia real.
Afinal, cada vez que o carro roda com pneus descalibrados, o motorista pode estar gastando mais sem perceber.
Pneus calibrados fazem diferença no bolso? Veja quanto você pode economizar, segundo engenheiros mecânicos
Quando os pneus estão murchos, a resistência ao rolamento aumenta. Isso significa que o motor precisa fazer mais força para movimentar o carro, consumindo mais combustível. Em média, a falta de calibragem pode elevar o gasto em até 10%. Pode parecer pouco, mas em longos trajetos ou no dia a dia, essa diferença pesa no bolso.
A frequência ideal para calibrar os pneus
Especialistas recomendam calibrar os pneus pelo menos a cada 15 dias. Mas, se o carro roda diariamente em diferentes tipos de terreno, o ideal é verificar a pressão semanalmente. Também é importante lembrar de calibrar sempre com os pneus frios, já que o calor da rodagem altera a medição.
Segurança em primeiro lugar
Mais do que economia, pneus bem calibrados garantem estabilidade e melhor frenagem. Quando estão murchos aumentam a distância de parada e podem comprometer a dirigibilidade em curvas. Já pneus muito cheios reduzem a aderência e causam desgaste irregular da borracha. Ou seja, manter a calibragem correta é essencial para dirigir com segurança.
O impacto no tempo de vida dos pneus
Outro ponto importante é a durabilidade. Pneus descalibrados se desgastam mais rápido, obrigando o motorista a trocá-los antes do tempo. Isso representa um gasto extra que poderia ser evitado apenas com uma rotina simples de manutenção.
Economia que acumula
Somando menos gasto de combustível, mais segurança e maior durabilidade, a calibragem correta se transforma em um hábito que gera economia significativa ao longo do tempo. Pequenas ações na manutenção do carro podem evitar despesas grandes no futuro.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!