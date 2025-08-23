Pneus calibrados fazem diferença no bolso? Veja quanto você pode economizar, segundo engenheiros mecânicos

Pedro Ribeiro - 23 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Pexels)

Pneus bem calibrados podem parecer apenas um detalhe na rotina de quem dirige, mas fazem toda a diferença no consumo de combustível e até na segurança do carro.

Engenheiros mecânicos garantem que manter a pressão correta não é apenas uma questão de conforto, mas também de economia real.

Afinal, cada vez que o carro roda com pneus descalibrados, o motorista pode estar gastando mais sem perceber.

Quando os pneus estão murchos, a resistência ao rolamento aumenta. Isso significa que o motor precisa fazer mais força para movimentar o carro, consumindo mais combustível. Em média, a falta de calibragem pode elevar o gasto em até 10%. Pode parecer pouco, mas em longos trajetos ou no dia a dia, essa diferença pesa no bolso.

A frequência ideal para calibrar os pneus

Especialistas recomendam calibrar os pneus pelo menos a cada 15 dias. Mas, se o carro roda diariamente em diferentes tipos de terreno, o ideal é verificar a pressão semanalmente. Também é importante lembrar de calibrar sempre com os pneus frios, já que o calor da rodagem altera a medição.

Segurança em primeiro lugar

Mais do que economia, pneus bem calibrados garantem estabilidade e melhor frenagem. Quando estão murchos aumentam a distância de parada e podem comprometer a dirigibilidade em curvas. Já pneus muito cheios reduzem a aderência e causam desgaste irregular da borracha. Ou seja, manter a calibragem correta é essencial para dirigir com segurança.

O impacto no tempo de vida dos pneus

Outro ponto importante é a durabilidade. Pneus descalibrados se desgastam mais rápido, obrigando o motorista a trocá-los antes do tempo. Isso representa um gasto extra que poderia ser evitado apenas com uma rotina simples de manutenção.

Economia que acumula

Somando menos gasto de combustível, mais segurança e maior durabilidade, a calibragem correta se transforma em um hábito que gera economia significativa ao longo do tempo. Pequenas ações na manutenção do carro podem evitar despesas grandes no futuro.

