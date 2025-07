Entenda porque muitos motoristas estão guardando a chave do carro no micro-ondas

Pedro Ribeiro - 26 de julho de 2025

(Foto: Reprodução)

Cada vez mais motoristas têm adotado uma estratégia curiosa para proteger seus veículos: guardar a chave do carro dentro do micro-ondas. Isso mesmo.

Pode parecer estranho, mas o motivo por trás desse hábito tem tudo a ver com segurança.

Em um cenário onde os roubos e furtos de veículos continuam crescendo no Brasil, qualquer recurso que aumente a proteção vale a pena considerar.

Só no primeiro semestre de 2024, houve um aumento de 26,6% nos roubos e 23,3% nos furtos de carros em comparação com o mesmo período de 2023. Mesmo com tecnologias modernas como as chaves eletrônicas, os motoristas ainda são alvos fáceis. Isso acontece porque os criminosos descobriram maneiras de burlar esse sistema.

Entenda agora como esses golpes funcionam — e por que o micro-ondas se tornou um aliado improvável nessa história.

Como os criminosos agem

Muitos motoristas acreditam que chaves eletrônicas são mais seguras. De fato, elas eliminam a necessidade de inserir a chave na ignição. Porém, o sistema keyless, que envia sinais para destravar e ligar o carro, tem uma vulnerabilidade séria: o sinal pode ser interceptado.

Os ladrões usam um equipamento chamado amplificador de radiofrequência, que capta o sinal da chave mesmo a vários metros de distância. Em seguida, esse sinal é transmitido para outro criminoso que está próximo ao carro. O resultado? O veículo é aberto e ligado como se o dono estivesse ali. Tudo acontece em segundos.

Além disso, há outra tática: o uso de bloqueadores de sinal. Eles impedem que o motorista trave o carro corretamente. Quando ele vai embora, acreditando que o veículo está seguro, os criminosos agem.

Por que guardar a chave no micro-ondas?

Diante disso, muitos motoristas começaram a guardar suas chaves eletrônicas dentro do micro-ondas — desligado, claro. A ideia é simples: bloquear o sinal RF (radiofrequência) que a chave emite constantemente, mesmo quando não está em uso.

O micro-ondas funciona como uma gaiola de Faraday, ou seja, um compartimento metálico que bloqueia sinais eletromagnéticos. Com a porta bem fechada, ele é capaz de isolar o sinal da chave, impedindo que ele seja captado por criminosos que usam amplificadores.

Vantagens da técnica

É um método gratuito. Você usa um eletrodoméstico que já tem em casa.

É rápido e fácil de aplicar, principalmente à noite, quando a chave fica perto da porta de entrada.

Bloqueia o sinal da chave contra ataques de amplificação e clonagem.

Desvantagens que você deve considerar

O micro-ondas precisa estar desligado e fora da tomada. Nunca ligue o aparelho com a chave dentro.

Se a vedação da porta estiver ruim, o bloqueio pode não ser eficaz.

Não é uma solução prática fora de casa, como em estacionamentos ou no trabalho.

Alternativas mais seguras para motoristas

Se você quiser algo mais confiável e específico, existem produtos criados para isso. Por exemplo:

Bolsas Faraday, que bloqueiam completamente o sinal da chave.

Caixas metálicas herméticas próprias para chaves eletrônicas.

Porta-chaves com isolamento eletromagnético, vendidos online por preços acessíveis.

Essas opções oferecem proteção semelhante, mas com mais praticidade no dia a dia.

