Por que temos a sensação de cair no vazio enquanto dormimos, segundo especialistas

Gabriella Licia - 23 de agosto de 2025

Mulher na escada. (Foto: Ilustração/Pexels)

Dormir é um processo complexo que vai muito além da simples sensação de descanso do corpo. Durante o sono, o cérebro continua ativo, processando memórias, reorganizando informações e regulando funções essenciais do organismo.

Nesse período, passamos por diferentes fases que variam entre sono leve, sono profundo e sono REM, cada uma com características próprias. É justamente nessa transição entre os estágios que fenômenos curiosos podem acontecer, dando origem a experiências que parecem inexplicáveis.

Entre elas está a sensação de cair no vazio, que costuma surpreender quem a vivencia. O corpo dá um solavanco repentino, como se estivéssemos despencando, e muitas vezes isso nos desperta imediatamente.

Essa experiência é tão comum que faz parte do repertório de sonhos e sensações compartilhadas por pessoas de todas as idades, em diferentes partes do mundo. Especialistas afirmam que, embora assustador, esse fenômeno não é um problema de saúde, mas sim um reflexo natural do funcionamento do nosso cérebro e do sistema nervoso.

Pesquisadores do sono explicam que, ao adormecer, o corpo começa a relaxar gradualmente. Os músculos ficam mais soltos e a respiração desacelera. Nesse processo, o cérebro pode interpretar essa perda repentina de tensão como um sinal de queda.

Como resposta, aciona um reflexo que provoca a contração muscular súbita, conhecida como espasmo hípnico. Essa reação automática tem raízes evolutivas: em tempos remotos, poderia servir como um alerta para evitar quedas reais enquanto os humanos dormiam em árvores ou lugares instáveis.

O que dizem os especialistas sobre a queda no sono

De acordo com a medicina do sono, a sensação de cair é um fenômeno inofensivo e bastante frequente. Ele pode ser intensificado por fatores como estresse, ansiedade, fadiga e até consumo excessivo de cafeína.

Embora provoque um susto momentâneo, não representa risco para a saúde. No entanto, se os episódios se tornarem constantes e vierem acompanhados de outros distúrbios, pode ser um sinal de que o corpo precisa de mais descanso e equilíbrio na rotina.

