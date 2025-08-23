Presa jovem que tentou assassinar marido violentamente em Rio Verde

Vizinhos do casal afirmam que discussões entre o casal era frequente, com histórico de violência doméstica

Da Redação - 23 de agosto de 2025

Jovem foi presa após esfaquear marido durante briga. (Foto: Reprodução)

Uma briga de casal terminou em violência na madrugada deste sábado (23) no Setor Pauzanes, em Rio Verde. Um homem, de 30 anos, foi esfaqueado pela própria companheira após uma discussão dentro da residência onde viviam.

Conforme relato de vizinhos, as discussões entre o casal eram frequentes, com histórico de violência doméstica anterior.

Assim, neste último caso, a Polícia Militar (PM) foi acionada após testemunhas presenciarem a vítima caída em frente à casa, com três perfurações de arma branca: uma nas costas, outra na região da axila e uma no braço direito.

Os policiais entraram na residência e localizaram a jovem, de 24 anos, além da faca utilizada no crime, escondida embaixo de um armário da cozinha.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) compareceu ao local prestou os primeiros socorros à vítima, levando-a ao Hospital Regional de Rio Verde.

A jovem, por outro lado, foi conduzida à 8ª Delegacia Regional de Polícia (DRP), onde permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de homicídio.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Goiás? Clique aqui para acessar o Portal 6, além do Instagram @portal6noticias para ler as últimas notícias de hoje!