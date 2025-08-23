Reta final para se inscrever em seleção do Sebrae Goiás com salários de até R$ 8,8 mil

Oportunidades de trabalho são para quem tem nível médio e superior de formação

Paulo Roberto Belém - 23 de agosto de 2025

Sebrae em Goiás. (Foto: Divulgação)

Restam pouquíssimos dias para o término das inscrições de quatro processos seletivos do Sebrae Goiás, que visam a contratação de profissionais para integrarem a entidade do terceiro setor com salários de até R$ 8 mil.

No geral, são seis oportunidades imediatas para trainee e vagas para Assistente II e Analista Técnico I.

O cargo de Assistente II, de nível médio, oferece salário de R$ 4.946,76. Já o trainee, que exige nível superior, tem remuneração de R$ 5.258,93. Para Analista Técnico I, também de nível superior, o salário é de R$ 8.858,85.

As inscrições podem ser realizadas até a próxima terça-feira (25) até às 17h, clicando aqui. O site é do Instituto Verbena, banca organizadora dos processos, que exige taxas que variam de R$ 100 e R$ 120.

Integram as etapas dos processos seletivos do Sebrae Goiás três fases: análise curricular e documental, prova objetiva e discursiva, além de entrevista individual por competências.

A prova de conhecimentos tem previsão de ser aplicada no dia 21 de setembro. Já as entrevistas ocorrerão entre 25 e 29 de outubro e o resultado final está previsto para 13 de novembro.

Todas as informações específicas para os interessados se inteirarem está nos respectivos editais dos processos seletivos, que podem ser conferidos diretamente no comunicado oficial do instituto.

