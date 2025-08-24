Anápolis empata com Londrina e decide permanência na Série C em Casa; veja os gols

Equipe goiana tem um ponto a mais que o Itabaiana, primeiro time dentro do Z4 no campeonato

Pedro Ribeiro - 24 de agosto de 2025

Torcida do Anápolis no Estádio Jonas Duarte. (Foto: clicanuto/AFC)

O Anápolis conquistou um ponto crucial fora de casa ao empatar em 1 a 1 com o Londrina, neste domingo (24), em partida válida pela penúltima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Galo da Comarca agora depende apenas de suas próprias forças para garantir a permanência na divisão, decidindo seu futuro na última rodada, em casa.

No confronto realizado no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, o time da casa, Londrina, dominou as ações no primeiro tempo e abriu o placar aos 47 minutos, com um gol de Eliel, que aproveitou uma falha do goleiro Paulo Henrique.

O Anápolis, que pouco produziu ofensivamente na etapa inicial, voltou com uma postura diferente para o segundo tempo e conseguiu o empate aos 13 minutos, com um gol do lateral Rafael Verrone, após assistência de Fernandinho.

Com o empate, o Anápolis chegou aos 20 pontos e se mantém na 16ª posição, a primeira fora da zona de rebaixamento.

A equipe goiana tem um ponto a mais que o Itabaiana, primeiro time dentro do Z4. A situação poderia ser mais complicada, mas o ABC, mesmo podendo igualar a pontuação do Anápolis, ficaria atrás pelo critério de número de vitórias.

A partida decisiva para o Anápolis será no próximo sábado (30), contra o Botafogo-PB, no Estádio Jonas Duarte.

Uma vitória simples garante o Tricolor da Boa Vista na Série C de 2025, sem a necessidade de depender de outros resultados na rodada final da competição.