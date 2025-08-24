Geladeira cheia ou vazia: o que consome mais energia, segundo especialistas em eletrodomésticos

O consumo está diretamente ligado à forma como ela é utilizada, e pequenos hábitos fazem toda a diferença no final do mês

Pedro Ribeiro - 24 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Freepik)

Geladeira é um dos eletrodomésticos que mais impactam na conta de luz, já que funciona 24 horas por dia.

Mas surge a dúvida: será que uma geladeira cheia gasta mais energia do que uma geladeira vazia?

Especialistas em eletrodomésticos explicam que o consumo está diretamente ligado à forma como ela é utilizada, e pequenos hábitos fazem toda a diferença no final do mês.

Geladeira cheia ou vazia: o que consome mais energia, segundo especialistas em eletrodomésticos

Quando a geladeira está cheia, os alimentos ajudam a manter a temperatura interna estável. Isso significa que o compressor precisa trabalhar menos para resfriar o ambiente. No entanto, é preciso organizar bem os itens para que o ar frio circule livremente. Uma geladeira lotada de forma desordenada pode ter o efeito contrário, forçando o motor a funcionar mais.

Geladeira vazia: por que consome mais

Ao contrário do que muitos pensam, uma geladeira vazia tende a gastar mais energia. Isso acontece porque há muito ar dentro do compartimento e ele se aquece mais rápido sempre que a porta é aberta. O motor precisa ligar com mais frequência para manter a temperatura, elevando o consumo. Por isso, deixar a geladeira quase sem alimentos não é uma boa ideia.

O equilíbrio é o segredo

Especialistas recomendam manter a geladeira em equilíbrio: nem cheia demais, nem vazia. O ideal é ter uma boa quantidade de alimentos e bebidas distribuídos de forma organizada, permitindo que o ar circule. Assim, o aparelho trabalha de maneira mais eficiente e gasta menos energia.

Outros cuidados que reduzem o consumo

Além da quantidade de alimentos, alguns hábitos fazem diferença no uso da geladeira. Evite abrir a porta muitas vezes ao dia, não guarde comidas quentes e mantenha a borracha de vedação sempre em bom estado. Posicionar a geladeira longe do fogão ou de áreas muito quentes também ajuda a economizar.

Economia que reflete na conta de luz

Adotar esses cuidados com o seu refrigerador pode reduzir o consumo de energia de forma significativa. Isso se traduz em uma conta de luz mais leve no fim do mês e aumenta a durabilidade do eletrodoméstico. Pequenas mudanças no dia a dia fazem grande diferença no bolso.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!