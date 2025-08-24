Máquina de lavar: qual o ciclo mais econômico para roupas do dia a dia, segundo fabricantes

A escolha correta do programa faz toda a diferença na conta de luz e ainda ajuda a prolongar a vida útil das roupas e do próprio equipamento

Pedro Ribeiro - 24 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Freepik)

Máquina de lavar é um dos eletrodomésticos mais usados nas casas brasileiras, mas também um dos que mais consomem energia e água.

Por isso, surge a dúvida: qual é o ciclo mais econômico para lavar roupas do dia a dia?

Segundo fabricantes, a escolha correta do programa faz toda a diferença na conta de luz e ainda ajuda a prolongar a vida útil das roupas e do próprio equipamento.

De acordo com os fabricantes, o ciclo rápido é o mais econômico quando se trata de roupas levemente sujas, como as do uso diário. Esse programa consome menos água, menos sabão e reduz o tempo de funcionamento da máquina de lavar. Ou seja, além de gastar menos energia, garante uma rotina mais prática para quem lava roupas com frequência.

Quando evitar o ciclo econômico

Apesar das vantagens, o ciclo rápido não é recomendado para peças muito sujas ou com manchas difíceis. Nesse caso, pode ser necessário repetir a lavagem, o que aumenta o consumo. Para roupas de cama, toalhas e itens mais pesados, os especialistas orientam usar programas específicos, já que esses tecidos precisam de mais tempo de lavagem e enxágue.

A importância de ajustar a carga

Outro ponto que interfere no consumo é a quantidade de roupas colocadas na máquina de lavar. Usar o ciclo econômico com o tambor pela metade pode desperdiçar água e energia. Já sobrecarregar a máquina pode comprometer a eficiência da lavagem. O ideal é manter a capacidade indicada no manual de cada modelo.

Dicas extras para economizar ainda mais

Além de escolher o ciclo certo, há outros cuidados que reduzem gastos. Acumular roupas antes de lavar, utilizar sabão na medida correta, evitar abrir a tampa no meio do processo e realizar limpezas periódicas na máquina de lavar são atitudes simples que garantem economia e melhor desempenho.

Economia que se reflete no bolso

Optar pelo ciclo mais econômico e adotar boas práticas no dia a dia pode gerar uma redução significativa na conta de energia e no consumo de água. Isso mostra que pequenas escolhas fazem diferença no orçamento da casa sem abrir mão da praticidade.

