O que de fato acontece com o corpo se você tomar café à noite, segundo especialistas em sono

Muitas pessoas ainda tomam a bebida à noite sem refletir sobre os efeitos no corpo e se isso faz bem para a saúde

Magno Oliver - 25 de agosto de 2025

Marcas de café foram proibidas. (Foto: Arquivo/Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Nada mais gostoso e relaxante que uma boa xícara de café para despertar e enfrentar o dia, não é mesmo? O café é um alimento presente em todas as regiões do Brasil e consumido por todas as faixas etárias.

Seja pela manhã, depois do almoço ou de tarde, ele marca presença na nossa rotina diária. Mas e tomar ele de noite? Especialistas em sono vêm alertando para os impactos do consumo noturno da bebida.

O que de fato acontece com o corpo se você tomar café à noite, segundo especialistas em sono

Um estudo publicado pela European Heart Journal mostrou que beber café pela manhã pode estar associado a um menor risco de morte prematura. A pesquisa concluiu que o padrão de consumo matinal está significativamente associado a um menor risco de mortalidade por todas as causas, especialmente por doenças cardiovasculares.

Especialistas em neurociência e medicina do sono apontam que a cafeína atua como estimulante do sistema nervoso central. Ao ser ingerida à noite, ela pode atrasar o início do sono profundo e afetar sua qualidade. Mesmo em pessoas acostumadas, o organismo pode reagir com maior sensibilidade em horários tardios.

O metabolismo da cafeína varia de pessoa para pessoa, mas seus efeitos podem durar até seis horas. Isso significa que um café após o jantar pode interferir no sono da madrugada. Além da insônia, há relatos de agitação, pensamentos acelerados e aumento da frequência cardíaca.

Isso porque a presença de cafeína no corpo reduz a produção de adenosina, uma substância natural que induz o corpo humano ao sono. O cérebro permanece em estado de alerta, dificultando o relaxamento. O sono leve e fragmentado pode resultar em cansaço, irritabilidade e queda de concentração no dia seguinte.

