PT de Goiânia confirma morte da secretária-geral Lyza Milhomem

PT lembrou que Lyza sempre esteve presente nas lutas políticas e campanhas eleitorais, sendo uma liderança reconhecida no diretório municipal

Samuel Leão Samuel Leão -
PT de Goiânia confirma morte da secretária-geral Lyza Milhomem
Secretária-geral do PT em Goiânia, Lyza Milhomem. (Foto: Reproduição)

A secretária-geral do Partido dos Trabalhadores (PT) em Goiânia, Lyza Milhomem, faleceu neste domingo (24). A legenda comunicou que ela enfrentava problemas de saúde recentes e destacou sua trajetória de militância no partido, sem informar a causa da morte.

Em nota, o PT lembrou que Lyza sempre esteve presente nas lutas políticas e campanhas eleitorais, sendo uma liderança reconhecida no diretório municipal.

A deputada federal Adriana Accorsi (PT) também lamentou a perda e ressaltou a importância de sua atuação no partido e no movimento da pessoa com deficiência.

Lyza foi sepultada às 15h do domingo (25), no Cemitério Parque Memorial, situado na GO-020.

Samuel Leão

Samuel Leão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, com passagens por veículos como Tribuna do Planalto e Diário do Estado. É mestrando em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás e atualmente assina a coluna Rápidas, no Portal 6, onde publica informações exclusivas e os bastidores da política, economia e outros temas de interesse público.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias