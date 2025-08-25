PT de Goiânia confirma morte da secretária-geral Lyza Milhomem

Samuel Leão - 25 de agosto de 2025

Secretária-geral do PT em Goiânia, Lyza Milhomem. (Foto: Reproduição)

A secretária-geral do Partido dos Trabalhadores (PT) em Goiânia, Lyza Milhomem, faleceu neste domingo (24). A legenda comunicou que ela enfrentava problemas de saúde recentes e destacou sua trajetória de militância no partido, sem informar a causa da morte.

Em nota, o PT lembrou que Lyza sempre esteve presente nas lutas políticas e campanhas eleitorais, sendo uma liderança reconhecida no diretório municipal.

A deputada federal Adriana Accorsi (PT) também lamentou a perda e ressaltou a importância de sua atuação no partido e no movimento da pessoa com deficiência.

Lyza foi sepultada às 15h do domingo (25), no Cemitério Parque Memorial, situado na GO-020.