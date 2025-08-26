Carro capota com idoso dentro na Vila Jaiara, em Anápolis

Além dele, uma mulher de idade ainda não verificada também estava no veículo. Vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros

Da Redação - 26 de agosto de 2025

Um carro com dois ocupantes capotou na início da tarde desta terça-feira (26) em uma praça na Vila Jaiara, em Anápolis.

As vítimas, um idoso de 77 anos e uma mulher de idade não verificada, precisaram de atendimento do Corpo de Bombeiros.

O acidente ocorreu próximo à uma praça e ao supermercado Supervi.

O veículo envolvido é um Ford Fiesta prata, ano 2003, que ficou com as rodas para cima após o tombamento.

As vítimas já foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros.

O Portal 6 ainda está checando em que unidade de saúde eles deram entrada.

A Polícia Militar também foi acionada para registrar a ocorrência.

As causas do capotamento ainda é desconhecida.

Mais informações a qualquer momento.