Empresa de ônibus volta atrás e linhas entre Anápolis, Pirenópolis e Corumbá de Goiás seguirão ativas

Aumento nos custos operacionais, concorrência desleal com o transporte clandestino foram alguns dos problemas levantados

Davi Galvão - 26 de agosto de 2025

Terminal Rodoviário Josias Moreira Braga, em Anápolis. (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Anápolis)

A empresa de ônibus Evolução anunciou que voltou atrás na decisão de encerrar duas das três linhas que seriam descontinuadas a partir deste sábado (30).

Em um primeiro comunicado, foi dito que as linhas Anápolis-Corumbá de Goiás, Corumbá de Goiás-Cocalzinho de Goiás e Anápolis-Pirenópolis seriam encerradas.

Porém, em entrevista ao Portal 6, o gerente geral da companhia, Benedito Pinheiro Guimarães, afirmou que após considerações e apelos de vereadores de Corumbá, os trajetos Anápolis-Corumbá e Anápolis-Pirenópolis serão mantidos.

Dentre as razões anunciadas que trouxeram a possibilidade do encerramento das linhas estão: aumento nos custos operacionais, concorrência desleal com o transporte clandestino (que impacta a demanda de passageiros) e queda no número de usuários — o que comprometeu o equilíbrio econômico-financeiro das linhas.

“Conversamos, debatemos muito essa situação e optamos por não cancelar [as duas] linhas. Estamos em contato com a AGR para garantir alternativas para os problemas apresentados para não deixar a população sem essas opções de transporte”, disse.

Por fim, ele fez um apelo ante aos “caroneiros”, que nas palavras do gerente oferecem uma competição desleal e afetam diretamente os serviços da empresa.

Confira o posicionamento na íntegra:

Prezados(as) usuários(as),

A Nova Evolução Transportes e Turismo LTDA em, 22/08/2025, apresentou COMUNICADO OFICIAL informando a respeito da DESCONTINUIDADE, a partir de 30/08/2025, dos serviços das linhas abaixo pelos motivos ali expostos:

I – LINHA n° 04.1075-01 Anápolis-GO / Corumbá de Goiás-GO

II – LINHA n° 04.1076-01 Corumbá de Goiás-GO / Cocalzinho de Goiás-GO

III- LINHA n° 04.1077-01 Anápolis-GO / Pirenópolis-GO

Após visita de alguns vereadores da cidade de Corumbá de Goiás – GO, aos quais cumprimentamos na pessoa do Excelentíssimo Senhor Rubens José Moreira, Presidente da Câmara Municipal, optamos pela manutenção dos serviços de:

I – LINHA n° 04.1075-01 Anápolis-GO / Corumbá de Goiás-GO

II- LINHA n° 04.1077-01 Anápolis-GO / Pirenópolis-GO

Mantendo a descontinuidade apenas dos serviços da linha:

I – LINHA n° 04.1076-01 Corumbá de Goiás-GO / Cocalzinho de Goiás-GO

Reiteramos a nossa preocupação com a concorrência predatória e desleal de serviços não regulamentados (transporte clandestino), que afetam diretamente a demanda de passageiros e comprometem a sustentabilidade da operação, impedindo inclusive o aumento da frequência e oferta de mais horários o que melhoraria o atendimento.

