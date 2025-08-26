Juízes de Goiás e Santa Catarina trocam de cargo com nova permuta entre estados

Juiz André Udyllo Gamal de Diniz Mesquita, da cidade de Fraiburgo (SC), assumirá uma vaga no TJ de Goiás

Samuel Leão - 26 de agosto de 2025

Prédio do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. (Foto: Divulgação/TJGO)

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) aprovou a primeira permuta entre juízes estaduais, com participação do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO).

O juiz André Udyllo Gamal de Diniz Mesquita, da cidade de Fraiburgo (SC), assumirá uma vaga no TJ de Goiás, enquanto o juiz Lionardo José de Oliveira, de Rio Verde (GO), vai para o Judiciário catarinense.

A permuta foi possibilitada pela Emenda Constitucional 130/2023 e pela Resolução CNJ n. 603/2024, que expandiram essa possibilidade para juízes estaduais, antes restrita aos tribunais federais e trabalhistas.

A decisão segue as normas da Resolução TJ n. 21/2025, que estabelece critérios de conveniência e requisitos objetivos para essa movimentação.