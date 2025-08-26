Juízes de Goiás e Santa Catarina trocam de cargo com nova permuta entre estados

Juiz André Udyllo Gamal de Diniz Mesquita, da cidade de Fraiburgo (SC), assumirá uma vaga no TJ de Goiás

Samuel Leão -
Prédio do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. (Foto: Divulgação/TJGO)

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) aprovou a primeira permuta entre juízes estaduais, com participação do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO).

O juiz André Udyllo Gamal de Diniz Mesquita, da cidade de Fraiburgo (SC), assumirá uma vaga no TJ de Goiás, enquanto o juiz Lionardo José de Oliveira, de Rio Verde (GO), vai para o Judiciário catarinense.

A permuta foi possibilitada pela Emenda Constitucional 130/2023 e pela Resolução CNJ n. 603/2024, que expandiram essa possibilidade para juízes estaduais, antes restrita aos tribunais federais e trabalhistas.

A decisão segue as normas da Resolução TJ n. 21/2025, que estabelece critérios de conveniência e requisitos objetivos para essa movimentação.

Samuel Leão

Samuel Leão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, com passagens por veículos como Tribuna do Planalto e Diário do Estado. É mestrando em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás e atualmente assina a coluna Rápidas, no Portal 6, onde publica informações exclusivas e os bastidores da política, economia e outros temas de interesse público.

