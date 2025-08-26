Madrasta é presa após ser flagrada agredindo brutalmente criança de 11 anos em Caldas Novas
Câmeras de segurança mostram momento em que suspeita desfere socos na vítima
Imagens registradas por câmeras de segurança mostram o momento em que uma criança, de apenas 11 anos, é agredida de forma brutal pela própria madrasta, de 22 anos, no último domingo (24), em Caldas Novas.
Na filmagem, é possível ver quando a suspeita leva o menor até o quintal e desfere uma série de socos, ao ponto em que a vítima chega a cair no chão. A Polícia Militar (PM) foi chamada e esteve no endereço.
Durante o atendimento, foi constatado que a mãe do pequeno presenciou todo o ocorrido e, mesmo assim, não impediu e sequer acionou as autoridades.
Em depoimento, a tia da vítima afirmou que não é a primeira vez que a suspeita realiza a ação e que, em todas as ocasiões anteriores, a mãe acobertou a conduta da madrasta.
A criança foi encontrada com lesão na boca e o Conselho Tutelar foi chamado para acompanhar a ocorrência.
As envolvidas foram conduzidas até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para exames de corpo de delito e, posteriormente, levadas até a delegacia da Polícia Civil (PC) para as providência cabíveis.
Por fim, a autoridade policial determinou que a madrasta fosse presa em flagrante pela agressão. Agora, ela se encontra à disposição do Poder Judiciário.
QUE HORROR 😱 Madrasta é presa após ser flagrada agredindo brutalmente criança de 11 anos em Caldas Novas
Leia: https://t.co/lIqD8EmLTz pic.twitter.com/j2kFSpuq7c
— Portal 6 (@portal6noticias) August 26, 2025
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!