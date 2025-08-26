Madrasta é presa após ser flagrada agredindo brutalmente criança de 11 anos em Caldas Novas

Câmeras de segurança mostram momento em que suspeita desfere socos na vítima

Imagem mostra criança sendo agredida em Caldas Novas.
Imagem mostra criança sendo agredida em Caldas Novas. (Foto: Reprodução)

Imagens registradas por câmeras de segurança mostram o momento em que uma criança, de apenas 11 anos, é agredida de forma brutal pela própria madrasta, de 22 anos, no último domingo (24), em Caldas Novas.

Na filmagem, é possível ver quando a suspeita leva o menor até o quintal e desfere uma série de socos, ao ponto em que a vítima chega a cair no chão. A Polícia Militar (PM) foi chamada e esteve no endereço.

Durante o atendimento, foi constatado que a mãe do pequeno presenciou todo o ocorrido e, mesmo assim, não impediu e sequer acionou as autoridades.

Em depoimento, a tia da vítima afirmou que não é a primeira vez que a suspeita realiza a ação e que, em todas as ocasiões anteriores, a mãe acobertou a conduta da madrasta.

A criança foi encontrada com lesão na boca e o Conselho Tutelar foi chamado para acompanhar a ocorrência.

As envolvidas foram conduzidas até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para exames de corpo de delito e, posteriormente, levadas até a delegacia da Polícia Civil (PC) para as providência cabíveis.

Por fim, a autoridade policial determinou que a madrasta fosse presa em flagrante pela agressão. Agora, ela se encontra à disposição do Poder Judiciário.


Gabriella Pinheiro

Gabriella Pinheiro

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, está sempre atenta aos temas que impactam o dia a dia da população. Começou como estagiária no Portal 6 e, com dedicação e olhar apurado, chegou à editoria. Tem interesse especial na prestação de serviços, mas não dispensa uma boa reportagem ou uma história bem contada.

