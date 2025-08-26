Madrasta é presa após ser flagrada agredindo brutalmente criança de 11 anos em Caldas Novas

Câmeras de segurança mostram momento em que suspeita desfere socos na vítima

Gabriella Pinheiro - 26 de agosto de 2025

Imagem mostra criança sendo agredida em Caldas Novas. (Foto: Reprodução)

Imagens registradas por câmeras de segurança mostram o momento em que uma criança, de apenas 11 anos, é agredida de forma brutal pela própria madrasta, de 22 anos, no último domingo (24), em Caldas Novas.

Na filmagem, é possível ver quando a suspeita leva o menor até o quintal e desfere uma série de socos, ao ponto em que a vítima chega a cair no chão. A Polícia Militar (PM) foi chamada e esteve no endereço.

Durante o atendimento, foi constatado que a mãe do pequeno presenciou todo o ocorrido e, mesmo assim, não impediu e sequer acionou as autoridades.

Em depoimento, a tia da vítima afirmou que não é a primeira vez que a suspeita realiza a ação e que, em todas as ocasiões anteriores, a mãe acobertou a conduta da madrasta.

A criança foi encontrada com lesão na boca e o Conselho Tutelar foi chamado para acompanhar a ocorrência.

As envolvidas foram conduzidas até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para exames de corpo de delito e, posteriormente, levadas até a delegacia da Polícia Civil (PC) para as providência cabíveis.

Por fim, a autoridade policial determinou que a madrasta fosse presa em flagrante pela agressão. Agora, ela se encontra à disposição do Poder Judiciário.

QUE HORROR 😱 Madrasta é presa após ser flagrada agredindo brutalmente criança de 11 anos em Caldas Novas Leia: https://t.co/lIqD8EmLTz pic.twitter.com/j2kFSpuq7c — Portal 6 (@portal6noticias) August 26, 2025



Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!