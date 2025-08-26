Polícia Federal investiga fraudes em aposentadorias em Goiás que podem ter gerado prejuízo de R$ 1,5 milhão

Apurações iniciaram em 2023, quando foram identificadas inconsistências em processos de reabertura de benefícios indeferidos

Augusto Araújo - 26 de agosto de 2025

Polícia Federal identificou prejuízo que pode chegar à casa de R$ 1,5 milhão. (Foto: PF/ Agência Brasil)

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira (26), a Operação Forja, voltada ao combate de fraudes na concessão de aposentadorias em Goiás.

A ação foi realizada em conjunto com a Coordenação-Geral de Inteligência da Previdência Social (CGINP), no âmbito da Força-Tarefa Previdenciária.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, incluindo um na Agência da Previdência Social de Niquelândia, além do sequestro de bens e valores que somam mais de R$ 1,2 milhão.

As investigações tiveram início em 2023, quando foram identificadas inconsistências em processos de reabertura de benefícios indeferidos.

Em vários casos, aposentadorias foram revisadas e concedidas de forma indevida, o que resultou inclusive em pagamentos retroativos.

Segundo a PF, o prejuízo já causado aos cofres públicos é estimado em R$ 1,5 milhão, enquanto o prejuízo evitado com a operação ultrapassa R$ 10 milhões.

O INSS informou que já havia adotado providências internas em relação ao servidor investigado, com medidas para evitar a continuidade das fraudes.

