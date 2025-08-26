Quatro pessoas da mesma família morrem em grave acidente na BR-414, próximo a Anápolis

Colisão envolveu um Gol e uma carreta que transportava verduras e frutas para o Norte do País

Augusto Araújo - 26 de agosto de 2025

Integrantes da família foram ejetados para fora do veículo. (Foto: Divulgação/PRF)

Na noite desta segunda-feira (25), um grave acidente na BR-414 resultou na morte de quatro pessoas da mesma família, incluindo duas crianças. A tragédia ocorreu por volta das 23h, no km 426 da rodovia, a cerca de 15 km de Anápolis.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão transversal envolveu um automóvel Gol e uma carreta que transportava verduras e frutas com destino ao Norte do país.

O veículo de passeio, ocupado pela família, seguia no sentido Anápolis–Corumbá quando o motorista tentou realizar uma conversão à esquerda para acessar uma chácara às margens da rodovia.

Durante a manobra, o carro foi atingido lateralmente pela carreta que trafegava no mesmo sentido.

Com a violência do impacto, todos os ocupantes do Gol foram arremessados para fora do veículo.

O motorista, de 24 anos, a passageira da frente, de 50 anos, e duas crianças — um menino de 9 anos e uma menina de 11 — morreram no local.

O condutor da carreta não sofreu ferimentos. Ele passou pelo teste do etilômetro, que não apontou consumo de álcool.

Segundo a PRF, tanto ele quanto o motorista do automóvel possuíam habilitação regular.

A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para realizar a perícia e remover os corpos. O caso seguirá sendo investigado pelas autoridades competentes.

