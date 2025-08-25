Motorista é preso na BR-153 após fiscalização da PRF descobrir o que ele levava no veículo

Homem, de 42 anos, foi detido e encaminhado a delegacia, onde permanece à disposição da Justiça

PRF descobriu irregularidades com motorista de caminhão. (Foto: Divulgação/PRF)

Na noite de domingo (24), uma ação de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) terminou com a prisão de um motorista de caminhão na BR-153, em trecho que passa por Itumbiara, região Sul de Goiás.

O homem, de 42 anos, dirigia uma carreta Scania quando foi abordado pelos agentes.

Durante a checagem nos sistemas, a PRF constatou que havia contra ele um mandado de prisão em aberto expedido pelo Tribunal de Justiça da Bahia, relacionado a uma dívida de pensão alimentícia.

Além disso, o motorista admitiu estar portando uma arma de fogo no veículo. Na vistoria, os policiais encontraram um revólver calibre .38 e 29 munições.

Diante das irregularidades, o homem foi detido ainda na BR-153 e encaminhado à Polícia Civil em Itumbiara, onde permanece à disposição da Justiça.

