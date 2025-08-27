Estagiária da Polícia Civil que sobreviveu a capotamento da viatura na GO-330 recebe alta da UTI

Ana Caroliny Siqueira ficou 28 dias internada, e agora espera ser transferida ao Crer

Natália Sezil - 27 de agosto de 2025

Ana Caroliny Siqueira, estagiária da Polícia Civil, sobreviveu a capotamento da viatura. (Foto: Reprodução)

Ana Caroliny Siqueira, estagiária da Polícia Civil (PC) que sobreviveu quando uma viatura capotou na GO-330, no dia 31 de julho, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A jovem, de 18 anos, permanece no Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), em Goiânia. Ela aguarda transferência para o Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer).

As informações foram dadas pelos familiares da jovem à TV Anhanguera, nesta quarta-feira (27).

O outro sobrevivente do acidente, o delegado Leonardo Sanches, de 44 anos, também deixou a UTI na última semana, e já foi transferido para o Crer.

Ana Caroliny passou 28 dias internada na capital, muitos deles desacordada. Ela chegou a passar por uma cirurgia, no dia 1º de agosto, para estabilização da coluna.

Em tempo

A viatura da PC capotou na GO-330, no trecho entre os municípios de Leopoldo de Bulhões e Silvânia, após tentar desviar de um caminhão. O veículo maior havia invadido a pista contrária ao se deparar com um carro que tinha furado o pneu na estrada.

Os quatro ocupantes da viatura eram da corporação de Silvânia. Eles voltavam de uma diligência em Nerópolis. O policial civil Ananias Batista, de 52 anos, e a estagiária Amanda Monteiro, de 19, morreram no local.

Os dois sobreviventes foram levados ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), mas logo foram transferidos ao Hugo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!