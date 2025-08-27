Estagiária da Polícia Civil que sobreviveu a capotamento da viatura na GO-330 recebe alta da UTI
Ana Caroliny Siqueira ficou 28 dias internada, e agora espera ser transferida ao Crer
Ana Caroliny Siqueira, estagiária da Polícia Civil (PC) que sobreviveu quando uma viatura capotou na GO-330, no dia 31 de julho, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
A jovem, de 18 anos, permanece no Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), em Goiânia. Ela aguarda transferência para o Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer).
As informações foram dadas pelos familiares da jovem à TV Anhanguera, nesta quarta-feira (27).
O outro sobrevivente do acidente, o delegado Leonardo Sanches, de 44 anos, também deixou a UTI na última semana, e já foi transferido para o Crer.
Ana Caroliny passou 28 dias internada na capital, muitos deles desacordada. Ela chegou a passar por uma cirurgia, no dia 1º de agosto, para estabilização da coluna.
Em tempo
A viatura da PC capotou na GO-330, no trecho entre os municípios de Leopoldo de Bulhões e Silvânia, após tentar desviar de um caminhão. O veículo maior havia invadido a pista contrária ao se deparar com um carro que tinha furado o pneu na estrada.
Leia também
- Prefeitura de Anápolis emite nota de pesar pela morte de dois alunos da rede municipal
- iFood promove troca de bags para entregadores em Anápolis
- Dono de chácara de festas em Anápolis é preso após ser flagrado fazendo “gato” de energia no local
- Polícia Civil encontra cerca de meia tonelada de alimentos impróprios para o consumo em unidade do Bretas
Os quatro ocupantes da viatura eram da corporação de Silvânia. Eles voltavam de uma diligência em Nerópolis. O policial civil Ananias Batista, de 52 anos, e a estagiária Amanda Monteiro, de 19, morreram no local.
Os dois sobreviventes foram levados ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), mas logo foram transferidos ao Hugo.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!