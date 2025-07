O estado de saúde do delegado e da estagiária que sobreviveram ao acidente na GO-330

Após atendimento inicial em Anápolis, os dois foram transferidos de helicóptero para Goiânia

Gabriella Pinheiro - 31 de julho de 2025

Policial e estagiária morreram após o acidente. (Foto: Reprodução)

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) emitiu um comunicado detalhando o estado de saúde do delegado Leonardo Sanches e da estagiária Ana Caroliny Siqueira Mendes.

Eles foram as duas vítimas sobreviventes de um gravíssimo acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira (31) na GO-330, entre os municípios de Leopoldo de Bulhões e Silvânia.

Segundo a pasta, ambos deram entrada no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) na manhã desta quinta-feira (31), por volta das 10h30, em protocolo de trauma.

Os dois estavam conscientes, orientados, porém sonolentos, e foram prontamente atendidos pela equipe médica.

Durante a avaliação, foi constatado que tanto o delegado quanto a estagiária apresentavam fraturas na coluna vertebral e necessitavam de oxigênio por cateter nasal (3 litros por minuto). Ana Caroliny também teve diagnosticado derrame pleural bilateral.

Devido à gravidade das lesões, foi solicitada a imediata transferência de ambos para o Hospital de Urgências de Goiás (Hugo), em Goiânia, onde devem passar por cirurgias na coluna. A remoção foi realizada por meio de helicóptero.

O acidente envolveu uma viatura da Polícia Civil (PC) da cidade de Silvânia, que retornava de uma diligência em Nerópolis, quando colidiu com um carro de passeio e um caminhão.

Com o impacto, a viatura foi arremessada para fora da pista e capotou diversas vezes, lançando os ocupantes para longe.

Infelizmente, dois integrantes da corporação morreram no local: o policial civil Ananias Batista, de 52 anos, e a estagiária Amanda Monteiro, de apenas 19 anos.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e confirmaram os óbitos. A PC lamentou profundamente a tragédia e informou que irá colaborar com as investigações sobre as causas do acidente.

