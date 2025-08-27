Garota de programa pede medidas protetivas contra empresário de Anápolis que não superou ela

Profissional, que vem sofrendo perseguições e ameaças, teme pela própria vida

Da Redação - 27 de agosto de 2025

Central de Flagrantes de Anápolis. (Foto: Gabriella Lícia)

Na noite da última terça-feira (26), uma profissional de entretenimento adulto, procurou uma delegacia em Anápolis para denunciar que está sendo perseguida e ameaçada de morte por um ex-cliente.

Segundo a jovem, de 24 anos, ela atendeu um homem, que seria dono de uma empresa na região onde ela trabalha, por quase dois anos, mas decidiu parar de recebê-lo.

Desde então, passou a sofrer ameaças, inclusive com uso de arma de fogo, além de perseguições constantes em sua casa e no estabelecimento.

Ela afirmou ainda que o suspeito chegou a enviar mensagens ao empregador dela, insinuando que poderia matá-la.

Além disso, testemunhas relataram que o empresário tem comentado em boates da cidade que pretende tirar a vida da vítima, caso ela permaneça em Anápolis.

A jovem apontou também que já possui registros fotográficos de agressões sofridas em episódios anteriores e que teme pela própria vida.

Por fim, a profissional também já teria solicitado medidas protetivas de urgência contra o suposto autor, para que ele não se aproxime dela.

A Polícia Civil seguirá com a apuração e a vítima formalizou o desejo de representar criminalmente contra o suspeito.

