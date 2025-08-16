Perseguição termina em ataque brutal com facão em Senador Canedo: vítima quase perdeu a orelha

Suspeito teria agido por ciúmes de novo relacionamento da ex-companheira

Augusto Araújo - 16 de agosto de 2025

Vítima alega que sofreu perseguição automobilística e foi atacada com golpes de facão. (Foto: Reprodução)

Uma cena de violência extrema assustou moradores de Senador Canedo na noite desta sexta-feira (15). O que começou como mais um descumprimento de medida protetiva terminou em perseguição de veículos e em um ataque brutal com golpes de facão em plena via pública.

A confusão envolveu uma mulher de 31 anos, que já possuía uma ordem judicial contra o ex-companheiro, um homem de 49 anos. O atual namorado dela, um homem de 35 anos, foi quem acabou sendo alvo da fúria do agressor.

Segundo relato do atual, o agressor teria saído de um lote baldio próximo à residência da ex e arremessado uma pedra no carro dele, iniciando uma perseguição pelas ruas da cidade.

A vítima tentou fugir, mas acabou sendo alcançado, onde teria sido brutalmente atacado com um facão.

Os golpes atingiram diversas partes do corpo, incluindo a cabeça, ombro, braço, perna e pé. O ferimento mais grave arrancou parte do couro cabeludo da vítima, deixando uma das orelhas presa apenas pela pele.

O suposto autor também sofreu ferimentos no braço durante a briga. À polícia, ele alegou que apenas se defendeu, versão contestada pela mulher, que afirmou que o ex costuma permanecer de tocaia próximo à sua casa.

Diante dos fatos, o homem de 49 anos foi encaminhado à Central de Flagrantes de Senador Canedo, onde teve a prisão em flagrante decretada. Caberá agora à Polícia Civil (PC) dar continuidade aos devidos procedimentos legais.

