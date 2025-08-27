Preço da CNH em Goiás pode cair para menos de R$ 550 com nova proposta de lei

Iniciativa também pretende acabar com a obrigatoriedade das aulas teóricas e práticas

Gabriella Pinheiro - 27 de agosto de 2025

Motoristas no trânsito de Goiânia. (Foto: Reprodução)

A retirada da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pode ficar até 80% mais barata em Goiás. Pelo menos é o que prevê o projeto do Ministério dos Transportes. A iniciativa visa baratear o custo do documento para as categorias A (motocicletas) e B (veículos de passeio) em todo o Brasil, além de diminuir o número de pessoas excluídas do acesso à habilitação.

Conforme uma pesquisa da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), o valor total para retirada da primeira CNH de carro e moto em Goiás é de R$ 2.600,39. Caso implementada, o valor pago será de R$ 520,08.

A proposta também pretende acabar com a obrigatoriedade das aulas teóricas e práticas, permitindo que cada candidato opte por como deseja se preparar. Assim, os custos serão reduzidos e os condutores terão mais autonomia.

Caso seja implementada, a medida permitirá que os candidatos estudem pela internet, em plataformas gratuitas, e escolham quantas aulas práticas desejam realizar. Aqueles que já tiverem experiência poderão fazer menos aulas.

No caso das aulas práticas, instrutores independentes ou credenciados serão responsáveis por ministrá-las. Todos precisarão de certificação e de, no mínimo, cinco anos de CNH. A identificação dos profissionais autorizados será feita por meio da Carteira Digital de Trânsito.

No entanto, os exames do Detran continuarão obrigatórios, tanto o teórico quanto o prático. Já a Permissão para Dirigir (PPD) seguirá com as mesmas regras e penalidades: estudo online via EAD, aulas práticas com instrutores credenciados, possibilidade de redução de custos em até 80% e exames rigorosos para garantir a segurança no trânsito.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!