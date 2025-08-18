Entenda como vai ficar a questão da CNH sem autoescola

Pedro Ribeiro - 18 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Detran-MT)

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é um dos documentos mais desejados pelos brasileiros, mas também um dos que mais pesam no bolso.

Por isso, a notícia de que o governo estuda mudanças que podem permitir a emissão da CNH sem a obrigatoriedade de autoescola tem chamado a atenção de milhões de pessoas.

A ideia é tornar o processo mais acessível, menos burocrático e, principalmente, muito mais barato.

Mas afinal, o que realmente vai mudar?

De acordo com o Ministério do Transporte, a proposta tem como foco reduzir em até 80% o custo da CNH. Hoje, o valor médio para tirar a carteira gira em torno de R$ 3.217,64. Com as mudanças, esse preço pode cair para cerca de R$ 645. A diferença é enorme, e justamente por isso a expectativa é grande. Afinal, quase 54% dos brasileiros não possuem habilitação, e muitos dizem que o custo é a principal barreira.

Quais categorias serão contempladas?

Inicialmente, imaginava-se que a mudança valeria apenas para as categorias A (motos) e B (carros de passeio). Porém, o Ministério já confirmou que a nova CNH sem autoescola pode valer também para as categorias C, D e E, que englobam caminhões, ônibus e carretas. Ou seja, o impacto será amplo e poderá beneficiar trabalhadores de diferentes áreas.

Como vai funcionar a emissão da CNH sem autoescola?

Na prática, o processo será feito de forma digital. O candidato poderá abrir a solicitação pelo site da Senatran ou pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito. As autoescolas continuarão existindo, mas não serão obrigatórias em todas as etapas. Aulas teóricas poderão ser feitas de forma online, e as práticas poderão ser realizadas tanto em autoescolas quanto com instrutores independentes credenciados pelo Detran. Além disso, não haverá mais uma carga horária mínima definida, cabendo ao candidato decidir quanto tempo precisa para se preparar.

As provas ainda serão obrigatórias

É importante deixar claro: mesmo com a CNH sem autoescola, as provas continuam valendo. Exames médicos, teóricos e práticos seguirão sendo exigidos. Portanto, só vai conseguir a habilitação quem demonstrar habilidade suficiente para dirigir com segurança. A grande diferença é que o processo de aprendizagem será mais flexível e adaptado à realidade de cada pessoa.

A CNH provisória continua existindo

Após a aprovação, o candidato vai receber a CNH provisória, também conhecida como Permissão para Dirigir (PPD). Esse documento já permite que a pessoa circule normalmente pelas vias, mas, depois de um ano, será necessário solicitar a CNH definitiva. Esse pedido pode ser feito online ou presencialmente no Detran, e durante o processo a PPD ainda terá validade por mais 30 dias.

O que esperar dessas mudanças?

Se aprovada, a CNH sem autoescola pode representar um marco na democratização do acesso ao direito de dirigir no Brasil. Mais pessoas poderão conquistar o documento, trabalhadores terão novas oportunidades e o trânsito poderá contar com motoristas devidamente regularizados. Por outro lado, o debate sobre segurança e qualidade na formação continua, e será essencial que os exames mantenham o rigor necessário.

