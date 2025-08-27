Prefeitura de Anápolis quer que faculdades viabilizem conclusão de curso para bolsistas do Graduação

Saída permitiria que os beneficiários do programa, descontinuado por suspeitas de fraudes, concluíssem seus cursos sem onerar os cofres municipais

Samuel Leão - 27 de agosto de 2025

Centro Administrativo Ademar Santillo, sede do Poder Executivo de Anápolis. (Foto: Davi Galvão/Portal 6)

Em dificuldades financeiras, a Prefeitura de Anápolis deve propor às instituições de ensino superior credenciadas no Graduação que acolham os alunos bolsistas do município em seus sistemas de financiamento próprio.

Essa saída permitiria que os beneficiários do programa, descontinuado por suspeitas de fraudes, concluíssem seus cursos sem onerar os cofres municipais.

A ideia, no entanto, enfrenta resistências, sobretudo por parte dos próprios estudantes e do Ministério Público de Goiás (MPGO).

Por isso, a ordem no Centro Administrativo é não tensionar a disputa e deixar que a Justiça decida a questão, caso não haja acordo.

