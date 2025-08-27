Zeca Pagodinho comemora 40 anos de carreira com apresentação especial em Goiânia

Evento acontece no Goiânia Arena e ingressos podem ser obtidos de forma online

Gabriella Pinheiro
Zeca Pagodinho se apresenta em show da turnê. (Foto: Reprodução / Instagram)

Considerado ícone do samba no Brasil, o cantor Zeca Pagodinho estará em Goiânia no próximo sábado (30) para o encerramento da turnê de 40 anos.

O evento está previsto para acontecer no Goiânia Arena, que fica na Rua da Prata, na Vila Maria Luiza. Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site Ícones.

Há também ponto de venda físico no Cuba & Café Tabacaria, que fica Avenida T-63, no setor Nova Suiça. Os valores variam a partir de R$ 80 (+ taxas) e vão até 820 (+ taxas), a depender do local escolhido.

Durante a apresentação, o cantor promete agitar o público com clássicos como ‘Deixa a Vida me Levar’, ‘Minha Fé’, ‘Mais Feliz’, ‘Ser Humano’ e outras.

