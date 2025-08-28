6 erros na hora de usar a máquina de lavar que estão aos poucos estragando-a

Entender o que não fazer é fundamental para evitar dores de cabeça no futuro

Pedro Ribeiro - 28 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/YouTube/Canal Wellington Freire)

A máquina de lavar é um dos eletrodomésticos mais importantes de casa.

Ela facilita o dia a dia, economiza tempo e ajuda a manter as roupas sempre limpas.

No entanto, muitos hábitos comuns podem estar encurtando a vida útil desse aparelho sem que a gente perceba.

O problema é que, quando a máquina de lavar começa a apresentar defeitos, o conserto pode sair caro.

Por isso, entender o que não fazer é fundamental para evitar dores de cabeça no futuro.

6 erros na hora de usar a máquina de lavar que estão aos poucos estragando-a

1. Colocar roupas em excesso no tambor

Muita gente acredita que encher ao máximo a máquina de lavar é uma forma de economizar água e energia. Porém, o excesso de peças sobrecarrega o motor, atrapalha a rotação e ainda dificulta a limpeza das roupas. O ideal é respeitar sempre a capacidade indicada pelo fabricante.

2. Usar sabão em pó ou líquido em quantidade exagerada

Colocar mais sabão do que o necessário não deixa as roupas mais limpas. Pelo contrário, cria excesso de espuma, que pode se acumular e danificar o sistema interno da máquina de lavar. Além disso, o enxágue pode não ser suficiente para retirar todo o produto, deixando resíduos no tecido.

3. Ignorar a limpeza do filtro

O filtro da máquina de lavar retém fiapos, sujeira e pequenos objetos. Quando não é limpo regularmente, pode entupir e comprometer o funcionamento do aparelho. Por isso, é importante verificar e higienizar o filtro com frequência.

4. Ligar a máquina de lavar sem verificar os bolsos das roupas

Moedas, chaves e até papéis esquecidos nos bolsos podem causar grandes problemas. Além de danificar o tambor, esses itens podem entupir a bomba de drenagem e até quebrar componentes internos. Sempre revise as roupas antes de colocá-las para lavar.

5. Não nivelar a máquina corretamente

Uma máquina de lavar instalada em piso irregular ou mal nivelada vibra mais do que o normal. Esse movimento excessivo aumenta o desgaste das peças e reduz a estabilidade do aparelho. Ajustar os pés reguláveis é um cuidado simples que faz toda a diferença.

6. Fechar a tampa logo após o uso

Muitos têm o hábito de terminar a lavagem e já fechar a tampa. Esse comportamento favorece a umidade e o surgimento de mofo e mau cheiro. O ideal é deixar a tampa ou a porta aberta por algumas horas, permitindo que o interior da máquina de lavar seque completamente.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!