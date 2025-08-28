Cidade do interior de Goiás surpreende pelo turismo em expansão e hospitalidade

Um recanto onde calor, encanto e atendimento se entrelaçam como num mergulho

Anna Júlia Steckelberg - 28 de agosto de 2025

(Foto: Divulgação/Prefeitura de Rio Quente)

No coração do cerrado goiano, Rio Quente abre seus braços com uma hospitalidade quase térmica, aquelas que acolhem com suavidade, como as águas que correm naturalmente em suas veias. Nasceu como distrito de Caldas Novas e conquistou autonomia em 1988, mas seu verdadeiro cartão de visita vem das águas e da atenção com cada visitante, segundo a própria Prefeitura e registros históricos.

Com uma população estimada em apenas 3.994 pessoas em 2024, distribuídas em quase 245 km², pouco mais de 15 habitantes por km², Rio Quente tem o tamanho exato de uma serenidade refinada, segundo o IBGE. E é justamente nesse espaço discreto que deságua um afluxo surpreendente: cerca de 3,5 milhões de turistas por ano, atraídos por águas que chegam a 38 °C e uma paisagem que parece convidar ao doce abandono.

O maior rio de águas quentes do mundo, com impressionantes 12 quilômetros, atravessa o município e dá nome à magia do lugar, de acordo com o Portal Goiás Turismo. Essa abundância natural rende mais que beleza: gera nutrientes econômicos.

Segundo levantamento do Ministério do Turismo, Rio Quente figura na categoria A dos destinos com maior fluxo e empregos ligados ao turismo, tendo gerado quase dois mil postos formais e arrecadado R$ 5,1 milhões apenas em tributos, números expressivos para uma cidade com menos de 4 mil habitantes.

Além disso, o município soma mais imóveis do que moradores, 4.122 imóveis para 3.864 habitantes, segundo o Censo Demográfico de 2022, uma peculiaridade que revela o pulsar turístico que consome parte do lugar-casa e parte da imaginação dos investidores e frequentadores. Essa distensão feita de pousadas, chalés, resorts e recantos esconde o real valor de Rio Quente: sua força turística é também um convite ao pertencimento, ainda que temporário.

A infraestrutura acompanha esse fôlego. O premiado Hot Park, um dos melhores parques aquáticos do mundo segundo o Travellers’ Choice, superou até o Magic Kingdom em ranking, consolidando Rio Quente como destino de relevância global. E o complexo turístico do Rio Quente Resorts, cuidadosamente preparado para famílias, aventura e relaxamento, se impõe como o centro pulsante dessa narrativa.

Caminhar por Rio Quente é sentir o diálogo entre natureza, turismo e acolhimento. É perceber que a cidade respira com seus visitantes: sobra espaço para quem chega, e cada esquina soa como uma promessa de descanso, descoberta e afeto. É uma experiência transformadora: não é apenas visitar um lugar, é ser abraçado por ele, com águas quentes, atendimento afável e a clara sensação de estar bem-vindo, sempre.

