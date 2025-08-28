Entenda o motivo pelo qual não está sendo possível apostar na Lotofácil

Um dos sorteios mais famosos do Brasil está direcionando todos os valores para uma premiação especial

Davi Galvão Davi Galvão -
lotofácil
Imagem ilustrativa de cartela da Lotofácil. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Muitos apostadores que tem a tradição de fazer as fezinhas e acompanhar atentamente os sorteios da Caixa ficaram em dúvida nos últimos dias sobre o motivo de a Lotofácil, que aconteciam diariamente, não ter realizado mais jogos.

A explicação é simples: o concurso 3479, realizado na noite de terça-feira (26), foi o último antes da Lotofácil da Independência, edição especial que acontece em 6 de setembro com prêmio R$ 220 milhões.

Desde quarta-feira (27), todas as apostas feitas para a Lotofácil já estão sendo direcionadas para o sorteio especial.

Por isso, não haverá concursos diários até o dia 5 de setembro.

A Lotofácil da Independência tem uma regra diferente: o prêmio não acumula. Ou seja, ele será pago a quem acertar a maior quantidade de dezenas. Se ninguém acertar os 15 números, a bolada vai para as apostas com 14 acertos e assim por diante.

No ano passado, 86 apostas dividiram o prêmio de R$ 202,5 milhões, rendendo cerca de R$ 2,3 milhões para cada bilhete premiado.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

