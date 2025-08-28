Entenda o motivo pelo qual não está sendo possível apostar na Lotofácil

Um dos sorteios mais famosos do Brasil está direcionando todos os valores para uma premiação especial

Davi Galvão - 28 de agosto de 2025

Imagem ilustrativa de cartela da Lotofácil. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Muitos apostadores que tem a tradição de fazer as fezinhas e acompanhar atentamente os sorteios da Caixa ficaram em dúvida nos últimos dias sobre o motivo de a Lotofácil, que aconteciam diariamente, não ter realizado mais jogos.

A explicação é simples: o concurso 3479, realizado na noite de terça-feira (26), foi o último antes da Lotofácil da Independência, edição especial que acontece em 6 de setembro com prêmio R$ 220 milhões.

Desde quarta-feira (27), todas as apostas feitas para a Lotofácil já estão sendo direcionadas para o sorteio especial.

Por isso, não haverá concursos diários até o dia 5 de setembro.

A Lotofácil da Independência tem uma regra diferente: o prêmio não acumula. Ou seja, ele será pago a quem acertar a maior quantidade de dezenas. Se ninguém acertar os 15 números, a bolada vai para as apostas com 14 acertos e assim por diante.

No ano passado, 86 apostas dividiram o prêmio de R$ 202,5 milhões, rendendo cerca de R$ 2,3 milhões para cada bilhete premiado.

