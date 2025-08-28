O chá antioxidante que faz bem para o estômago e está sendo recomendado por médicos e especialistas

Bebida natural rica em antioxidantes melhora a saúde digestiva e protege o estômago

Magno Oliver - 28 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Portal 6)

Nada mais gostoso e reconfortante que um bom chá para revigorar as energias, não é mesmo? E a goiaba é uma boa indicação de fruta conhecida pelo sabor marcante, mas que também se destaca pelo alto valor nutricional. Rica em vitaminas A, C, fibras e minerais, ela auxilia na manutenção da saúde e no fortalecimento do sistema imunológico.

A goiabeira é uma árvore nativa da América Central, cultivada em regiões tropicais ao redor do mundo. O fruto dela, com casca verde ou amarela e sementes comestíveis, é conhecido por seu alto teor de vitamina C e potássio. Recentemente, médicos e especialistas passaram a recomendar o consumo do chá feito com suas folhas, destacando os benefícios para o sistema digestivo.

Estudos mostram que as folhas de goiaba possuem uma alta concentração de antioxidantes e compostos bioativos que ajudam a reduzir inflamações e proteger a mucosa estomacal. Esses elementos favorecem o equilíbrio do sistema digestivo, prevenindo desconfortos como azia, má digestão e inchaço abdominal. Além disso, o chá contribui para a eliminação de toxinas e para o bom funcionamento do intestino.

O consumo do chá das folhas de goiaba auxilia na proteção do estômago e na recuperação de possíveis irritações. Sua ação antioxidante combate os radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce das células e fortalece a flora intestinal. O uso regular, aliado a uma alimentação equilibrada, potencializa seus efeitos positivos.

Você pode fazer um chá com folhas frescas ou secas. Para isso, ferva entre seis e oito folhas com três xícaras de água junto com um pau de canela. Deixe a mistura ferver por cerca de dez minutos. Depois, coe e adoce com um pouco de mel, se desejar.

