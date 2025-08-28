População goiana é uma das que mais cresce no Brasil, diz estudo do IBGE

Constatação parte da divulgação da estimativa de pessoas que passaram a viver no estado de 2024 para 2025

Paulo Roberto Belém - 28 de agosto de 2025

Vista aérea de Goiânia. (Foto: Secom/ Prefeitura de Goiânia)

A estimativa populacional foi atualizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (28). Segundo os dados publicados, Goiás figura entre os que mais tiveram crescimento no Brasil.

De acordo com as estimativas, a Taxa Geométrica de Crescimento (TGC) da população goiana foi de 1,00% entre 2024 e 2025. Com isso, Goiás aparece como o quarto estado com maior incremento percentual no período.

O estado goiano só está atrás de Roraima (3,07%), Santa Catarina (1,60%) e Mato Grosso (1,49%).

A atualização aponta que o estado goiano contava com 7,42 milhões de habitantes em julho, quando o dado foi fechado. Em números exatos, eram 7.423.629 habitantes contra 7.350.483 moradores contabilizados no ano passado.

Já a população brasileira foi aferida em 213,42 milhões, representando avanço de 0,39% em relação ao último ano. São exatos 213.421.037 de pessoas.

Os números posicionam Goiás como o décimo primeiro estado com maior número de residentes, mantendo a colocação de 2024. Proporcionalmente, a população goiana representa 3,5% da brasileira.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando na Grande Goiânia? Clique aqui para acessar o Portal 6, além do Instagram @portal6noticias para ler as últimas notícias de hoje!