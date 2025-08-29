Ainda dá tempo de se inscrever para curso de especialização a distância na UFG

Aulas ocorrerão durante 18 meses com carga horária de 580 horas

Da Redação - 29 de agosto de 2025

Reitoria da UFG, no Campus Samambaia, em Goiânia. (Foto: Divulgação/UFG)

A Universidade Federal de Goiás (UFG) anunciou a prorrogação do prazo de inscrições para o curso de Especialização em Letramento Informacional: Educação para a Informação. Ele será realizado de forma completamente online.

Agora, o prazo se encerra neste sábado (30). Para fazer o registro, é necessário acessar o site celi.fic.ufg.br.

A inscrição é feita mediante o pagamento de uma taxa de inscrição de R$ 40. Além disso, será cobrada um valor de “investimento no curso” de R$ 180 (Matrícula + 17 parcelas no cartão de crédito).

Vale destacar que as oportunidades são voltadas para profissionais que tenham concluído o nível de ensino superior, especialmente graduados(as) em qualquer licenciatura ou bacharelado em Biblioteconomia.

As aulas ocorrem durante 18 meses, de forma 100% a distância, com carga horária de 580 horas e são voltadas para quem busca se destacar no campo do letramento informacional e da educação para a informação.

Mais informações sobre o curso podem ser conferidas no edital do curso.

