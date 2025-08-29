Espécie de vaca gigante extinta em 1627 é reintroduzida à natureza

Esse animal selvagem viveu em várias regiões e chegou a atingir impressionantes 1,80 metros de altura

Pedro Ribeiro - 29 de agosto de 2025

(Foto: Rewilding Europe/Divulgação)

A história da vaca gigante extinta em 1627 sempre despertou curiosidade. Afinal, como um animal que desapareceu há séculos pode voltar a caminhar pela natureza? Pois é exatamente isso que está acontecendo.

Através de projetos de reintrodução, cientistas conseguiram criar uma espécie semelhante ao antigo auroque, o boi selvagem que viveu em várias regiões da Europa e que chegou a atingir impressionantes 1,80 metros de altura.

A Dinamarca acaba de dar um passo inédito ao reintroduzir em sua vida selvagem uma raça de gado chamada Tauros. Essa espécie foi desenvolvida por meio do cruzamento de várias raças antigas, sem manipulação genética, até alcançar as características físicas e comportamentais da vaca gigante extinta. O trabalho é resultado de anos de pesquisa conduzidos por organizações como a Rewilding Europe e a ARK Nature, em parceria com universidades europeias.

O que foi o auroque

O auroque, ancestral da vaca doméstica, é considerado um dos grandes herbívoros que moldaram os ecossistemas da Europa. Forte, imponente e essencial para o equilíbrio ambiental, ele desapareceu em 1627, deixando uma lacuna na biodiversidade. O objetivo agora é resgatar, por meio do Tauros, parte dessa função perdida.

Como foi possível recriar a espécie

Em 2015, pesquisadores conseguiram decodificar o genoma do auroque, o que abriu caminho para cruzamentos direcionados entre descendentes próximos. Nove raças foram usadas nesse processo, espalhadas por seis países da Europa, incluindo Espanha, Portugal e Holanda. Com isso, surgiu o Tauros, que hoje chega a medir até 1,80 metros de altura, assim como o ancestral extinto.

A experiência na Dinamarca

Na reserva Saksfjed, localizada próxima a uma área de proteção de aves, 30 exemplares de Tauros já caminham livremente. Segundo os biólogos responsáveis, a presença da nova espécie vai ajudar a restaurar habitats naturais, favorecendo outras espécies ameaçadas e aumentando a biodiversidade da região.

Por que reintroduzir a vaca gigante extinta

Grandes herbívoros como o auroque têm um papel fundamental: ao se alimentar e circular pela natureza, eles modificam a paisagem, criam espaços abertos e ajudam no crescimento de diferentes plantas. Isso beneficia aves, pequenos mamíferos e até insetos. A volta do Tauros, portanto, não é apenas simbólica. É um passo concreto para restabelecer o equilíbrio ecológico.

O futuro do projeto

Com essa iniciativa, a Dinamarca se torna o primeiro país da Escandinávia a receber o Tauros. A expectativa é que, a partir dos resultados obtidos, novas áreas naturais possam ser repovoadas com esses animais. O objetivo é acelerar a restauração ambiental de forma escalonável e eficiente, aproximando a natureza moderna do que existia séculos atrás.

