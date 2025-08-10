Ciclista cai de ponte e é resgatado pelo Corpo de Bombeiros em Bela Vista de Goiás

Vítima foi imobilizada e levada até hospital municipal, onde permaneceu sob cuidados

Imagem mostra bombeiros socorrendo vítima. (Foto: Reprodução)

Enquanto pedalava pela Rua Natal Ribeiro, em Bela Vista de Goiás, um homem foi vítima de um acidente após cair de uma ponte. O caso aconteceu na manhã de sábado (09).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima trafegava com uma bicicleta pela via quando acabou perdendo o equilíbrio, se acidentando e caindo em um curso d’água, de aproximadamente 3 metros de altura.

Os militares foram acionados e se deslocaram até o endereço para realizar o salvamento. A vítima foi encontrada consciente, com traumatismo cranioencefálico e fratura fechada no membro inferior.

Ele foi imobilizado em uma prancha longa e levado ao hospital municipal, onde permaneceu sob cuidados médicos.

