Ciclista cai de ponte e é resgatado pelo Corpo de Bombeiros em Bela Vista de Goiás
Vítima foi imobilizada e levada até hospital municipal, onde permaneceu sob cuidados
Enquanto pedalava pela Rua Natal Ribeiro, em Bela Vista de Goiás, um homem foi vítima de um acidente após cair de uma ponte. O caso aconteceu na manhã de sábado (09).
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima trafegava com uma bicicleta pela via quando acabou perdendo o equilíbrio, se acidentando e caindo em um curso d’água, de aproximadamente 3 metros de altura.
Os militares foram acionados e se deslocaram até o endereço para realizar o salvamento. A vítima foi encontrada consciente, com traumatismo cranioencefálico e fratura fechada no membro inferior.
Ele foi imobilizado em uma prancha longa e levado ao hospital municipal, onde permaneceu sob cuidados médicos.
