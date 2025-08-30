Água com limão é uma boa opção para quem quer emagrecer? Descubra se é verdade ou mito

Conheça os verdadeiros efeitos dessa prática comum entre os brasileiros atualmente

Magno Oliver - 30 de agosto de 2025

(Foto: Getty Images)

Um hábito que ganhou força entre os brasileiros nos últimos tempos tem chamado a atenção: beber água com limão em jejum. Ingerir essa mistura líquida se tornou uma das práticas mais comentadas entre pessoas que desejam emagrecer e também querem uma vida mais saudável.

A prática ganhou popularidade nas redes sociais, mas gera dúvidas sobre sua real eficácia. Afinal, tomar água com limão em jejum realmente ajuda a perder peso, ou tudo não passa de um mito?

De acordo com os nutricionistas, o limão é rico em vitamina C, antioxidantes e compostos que auxiliam na digestão. Além disso, a hidratação adequada promove melhor funcionamento do metabolismo, o que ajuda na queima de calorias quando associada a uma alimentação equilibrada.

A bebida também pode gerar a sensação de saciedade, principalmente quando consumida antes das refeições. Isso acontece porque o aumento da ingestão de líquidos pode reduzir a vontade de comer em excesso.

Essa mistura não causa gastrite, mas se a pessoa tiver previamente o problema, poderá sentir algum desconforto. Para indivíduos saudáveis, o consumo de água com limão pode ajudar na digestão e reduzir dores de estômago, destaca a professora da Faculdade de Engenharia de Alimentos da UNICAMP Cinthia Baú Betim Cazarin.

“O limão é interessante para quem tem problema de digestão, fica com azia e com aquela sensação de empachamento, que é a digestão mais lenta, mais pesada. Mas quem tem pré-disponibilidade a gastrite, por exemplo, é interessante tomar água com limão e comer algo em seguida, cerca de 15 minutos depois. Não permaneça muito tempo em jejum para que de fato esse aumento de ácido clorídrico não faça mal”, recomenda a nutricionista e gastróloga Gabriela Cilla.

Por outro lado, o consumo exagerado da bebida pode provocar efeitos indesejados. A acidez do limão pode prejudicar o esmalte dos dentes e irritar o estômago de pessoas mais sensíveis. A recomendação é evitar o excesso e, se possível, consumir a bebida com canudo para reduzir o contato direto com os dentes.

A água com limão pode ser uma aliada na busca por hábitos mais saudáveis, mas não deve ser considerada uma solução para emagrecer. A perda de peso eficaz depende de um conjunto de fatores, como alimentação balanceada, hidratação adequada, sono de qualidade e prática regular de exercícios. O segredo está na constância e na mudança geral do estilo de vida.

