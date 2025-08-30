Cidade no interior de Goiás se destaca pelo crescimento acelerado e oportunidades de trabalho

Uma joia doce e crescente que une trabalho e tradição no coração goiano

Anna Júlia Steckelberg - 30 de agosto de 2025

(Foto: Divulgação)

Nerópolis não se apresenta aos visitantes com tapete vermelho, mas com uma mesa farta de história que adoça a economia local.

Uma cidade que despontou como “terra do alho” ganhou outra vocação: a “Cidade Goiana do Doce”. Fundada com esse apelido, celebra hoje não somente sabores sedutores, mas também um vigor econômico que surpreende o interior de Goiás.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Nerópolis tinha estimados 33.706 habitantes em 2024. Em três décadas, passou de cerca de 13 mil para quase 32 mil, um salto de 145,9%, evidência clara de um crescimento populacional acelerado.

Junto com a gente aflui também uma economia que não para de bombar. Vamos entender!

Em 2024, o município somou aproximadamente 8,4 mil empregos formais, resultado de um saldo positivo entre admissões e desligamentos que chegou a 195 vagas, de janeiro a setembro, de acordo com o Caravela Dados e Estatísticas.

Entre janeiro e maio de 2025, o ritmo se manteve, com 2 mil contratações versus 1,9 mil desligamentos, saldo de cerca de 125 novos postos, também de acordo com o portal de estatísticas.

Isso o coloca entre os municípios de melhor desempenho em geração de vagas na pequena região metropolitana de Goiânia. E o otimismo não para por aí: até junho de 2025, mais 54 empresas foram abertas, algumas já operando na internet.

Esse dinamismo econômico encontra eco em nível estadual: Goiás obteve, no primeiro trimestre de 2025, o quarto maior crescimento de emprego entre os estados brasileiros, com 3,87 milhões de pessoas ocupadas, aumento de 0,3% frente ao trimestre anterior, segundo dados da Agência Cora Coralina de Notícias.

O setor industrial, aliás, registrou alta de 4,1%, o maior entre todos, um sinal de que cidades industrializadas como Nerópolis surfam essa onda de oportunidade.

E onde entra a doçura nessa história? No que é mais que gostinho: é patrimônio cultural. A Assembleia Legislativa de Goiás aprovou (Lei Estadual nº 22.203) a declaração dos “Doces de Nerópolis” como patrimônio cultural e imaterial do estado.

A fábrica que começou em 1966 como pequena produção artesanal, hoje abastece o mercado estadual e nacional, fomentando emprego qualificado, logística local e identidade.

Para se ter ideia, a empresa Doces Nerópolis anunciou investimento de R$ 200 mil para dobrar sua produção, passando de 30 para 60 toneladas por mês, para atender todo o país, segundo o Empreender em Goiás.

Com mais de 35 sabores, da cocada à geleia de mocotó, mobiliza tanto o consumo local quanto a expansão, com distribuição no varejo goiano, food service e até envio para a Flórida (EUA).

Tudo isso transforma Nerópolis: lugar que recebe bem quem busca trabalho, acolhe inovação e preserva tradição.

Visitar Nerópolis é, então, passear por fábricas de futuro e mesas que contam histórias. O turista curioso encontra doçura nos enredos de sua economia fértil e nas cobiçadas cocadas que traduzem a alma do município, doces que migraram do quintal de casa em 1966 à condição de símbolo cultural hoje.

