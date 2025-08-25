Conheça a cidade goiana conhecida como a terra do doce

De “terra do alho” a capital do doce goiano, descubra a história saborosa que virou patrimônio imaterial em Goiás

Anna Júlia Steckelberg - 25 de agosto de 2025

(Foto: divulgação)

Imagine uma cidade que ganhou fama por cultivar alho, mas que, com o tempo, se reinventou, abraçando sabores que adoçam vidas e corações. Essa é Nerópolis, município do entorno de Goiânia, com cerca de 33 706 habitantes segundo o IBGE em 2024, cuja economia hoje é marcada pelos doces artesanais, mais que pela pungência do alho do passado.

Originalmente conhecida como “capital do alho”, Nerópolis começou a construir sua fama com grandes plantações desse tempero. A partir da década de 1960, com o surgimento da Fábrica de Doces de Nerópolis, a cidade viu nascer uma nova tradição, doceiras e empreendimentos dedicados à produção de compotas, doces de leite e outras iguarias, transformando a paisagem cultural e econômica do lugar.

Em agosto de 2023, o governo de Goiás sancionou projeto de lei que reconheceu os doces artesanais de Nerópolis como patrimônio cultural e imaterial do estado. A justificativa oficial ressaltou que a produção exige mão de obra qualificada e contribui com renda e identidade ao município.

Hoje, Nerópolis alia uma infraestrutura estratégica, com localização próxima a Goiânia e Anápolis e conexões via GO-080 e BR-153, com uma tradição doceira que atrai tanto paladares quanto visitantes. A produção de doces já é um importante vetor de desenvolvimento local, ao lado da agricultura e da indústria.

Por que Nerópolis é a “cidade do doce”?

A resposta está na mistura de história, reinventividade e sabor. Ao migrar do alho para os doces, Nerópolis criou uma identidade doceira que honra gerações de famílias e virou símbolo cultural. Essa transformação foi abraçada pela população, até a expressão “olha o carro do doce de Nerópolis passando na porta da sua casa” tornou-se parte do imaginário popular.

Assim, Nerópolis mostra que o sabor de um lugar não se define apenas pelo que cultiva, mas também pelo que escolhe celebrar. Do alho ao doce, essa pequena grande cidade goiana plantou tradição, colheu identidade e adoçou o estado, transformando sua história num pedaço vivo da cultura local.

