Engenheiro passa mal em condomínio à beira do Lago Corumbá IV e morre aos 31 anos

Profissional chegou a ser levado ao Hospital Municipal de Abadiânia, mas não resistiu após tentativas de reanimação

Nercival Soares de Oliveira Lellis Neto, engenheiro. (Foto: Reprodução)

Um engenheiro, de 31 anos, morreu neste sábado (30) em um condomínio localizado às margens do Lago Corumbá IV, em Abadiânia.

Nercival Soares de Oliveira Lellis Neto passava o final de semana no local com amigos quando começou a se sentir mal.

Segundo relatos feitos à Polícia Militar (PM), ele havia ingerido bebida alcoólica em excesso e praticado atividades de lazer, como andar de jetski.

O engenheiro acabou perdendo a consciência dentro do condomínio e precisou ser socorrido.

Ele foi levado ao Hospital Municipal de Abadiânia, onde recebeu tentativas de reanimação, mas não resistiu.

O médico responsável informou que a causa da morte possivelmente foi intoxicação exógena, mas apenas exame pericial poderá confirmar.

Não foram encontrados sinais de violência, traumas ou qualquer outro fator externo que pudesse ter contribuído para o óbito, conforme boletim médico.

