Engenheiro passa mal em condomínio à beira do Lago Corumbá IV e morre aos 31 anos
Profissional chegou a ser levado ao Hospital Municipal de Abadiânia, mas não resistiu após tentativas de reanimação
Um engenheiro, de 31 anos, morreu neste sábado (30) em um condomínio localizado às margens do Lago Corumbá IV, em Abadiânia.
Nercival Soares de Oliveira Lellis Neto passava o final de semana no local com amigos quando começou a se sentir mal.
Segundo relatos feitos à Polícia Militar (PM), ele havia ingerido bebida alcoólica em excesso e praticado atividades de lazer, como andar de jetski.
O engenheiro acabou perdendo a consciência dentro do condomínio e precisou ser socorrido.
Ele foi levado ao Hospital Municipal de Abadiânia, onde recebeu tentativas de reanimação, mas não resistiu.
O médico responsável informou que a causa da morte possivelmente foi intoxicação exógena, mas apenas exame pericial poderá confirmar.
Não foram encontrados sinais de violência, traumas ou qualquer outro fator externo que pudesse ter contribuído para o óbito, conforme boletim médico.
