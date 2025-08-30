Homem invade casa da ex em Aparecida de Goiânia, ameaça matar filhos pequenos e causa tumulto com a polícia

Suspeito ainda tentou fugir de prisão, mas foi localizado e preso pelos militares

Da Redação - 30 de agosto de 2025

Imagem ilustrativa de rua no bairro Papillon Park, em Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução/Google Maps)

A Polícia Militar (PM) em Aparecida de Goiânia atendeu na manhã deste sábado (30) uma ocorrência grave de violência doméstica no bairro Papillon Park. Isso porque um homem invadiu a casa da ex-companheira, e ameaçou matar os dois filhos, atualmente com 06 e 02 anos.

Segundo a vítima, o casal está separado há aproximadamente quatro meses, após uma união por cerca de 10 anos.

Durante a invasão, o suspeito teria saltado o muro, quebrado uma janela e arrombado a porta de entrada.

Ele teria proferido ameaças, dizendo que mataria a vítima e os filhos, além de xingá-la de “put*” e “talarica”. Em seguida, houve luta corporal, e a mulher sofreu lesão no joelho esquerdo.

Antes da chegada da equipe policial, o agressor fugiu do local, mas foi localizado nas proximidades do Jardim Bela Morada.

Durante a abordagem, resistiu à prisão, não acatando ordens legais e afirmando que “não iria preso por causa daquela mulher”.

Foi necessário o uso de técnicas de contenção da PM, conforme o Procedimento Operacional Padrão, para garantir a segurança da guarnição e do próprio detido.

Na condução até a Central de Flagrantes, o homem continuou resistindo e gerou tumulto dentro da delegacia, sendo necessária intervenção de uma segunda viatura.

Durante a ação, dois policiais acabaram sofrendo ferimentos leves por parte do suposto autor.

O suspeito recebeu voz de prisão e responderá por diversos crimes, incluindo ameaça, lesão corporal, injúria e dano, além de resistência à prisão.

