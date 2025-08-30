Placa colocada em frente a estabelecimento chama atenção

Postagem arrancou comentários de internautas que se divertiram com situação

Gabriella Pinheiro - 30 de agosto de 2025

Placa chama atenção. (Foto: Reprodução)

Uma placa colocada em frente a um estabelecimento não só chamou a atenção de quem passava pela via, como também despertou o interesse dos internautas.

O motivo seriam as diversas funcionalidades que o comércio afirma oferecer, indo desde loja de materiais de construção até bar e sorveteria.

“Tião material de construção, bar e sorveteria”, diz a placa.

A postagem, publicada na página placashistorias, divertiu os internautas e gerou diversos comentários.

“Trabalha, depois bebe, depois toma um sorvete pra dar uma glicose, um equilíbrio”, brincou um.

“Você vai comprar material de construção e sai de lá feliz, mesmo com o preço do material altíssimo”, comentou outro.

Veja:

