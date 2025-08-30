Placa colocada em frente a estabelecimento chama atenção
Postagem arrancou comentários de internautas que se divertiram com situação
Uma placa colocada em frente a um estabelecimento não só chamou a atenção de quem passava pela via, como também despertou o interesse dos internautas.
O motivo seriam as diversas funcionalidades que o comércio afirma oferecer, indo desde loja de materiais de construção até bar e sorveteria.
“Tião material de construção, bar e sorveteria”, diz a placa.
A postagem, publicada na página placashistorias, divertiu os internautas e gerou diversos comentários.
“Trabalha, depois bebe, depois toma um sorvete pra dar uma glicose, um equilíbrio”, brincou um.
“Você vai comprar material de construção e sai de lá feliz, mesmo com o preço do material altíssimo”, comentou outro.
Veja:
